台鐵被點醒！未來重大事故後「老師動、員工不動」

去年10月普悠瑪翻覆後，行政院體檢小組對台鐵提出144項待改項目，加強人員訓練更是優先項目之一。台鐵局決定在2023年員工訓練所落成之前，若遇到重大事故會由老師到現地教學，避免因集中到台北上課，讓各單位人力不足。專家則建議，未來應因材施教，且追蹤落實狀況。

據了解，對體檢小組委員要求加強員工訓練，台鐵原本認為2023年在北中南東設置四個訓練所後，才算完成目標。不過在12月的會議上，台鐵局長張政源點醒員工，不是每個解套都要最完美的，意即在員工訓練所完工之前，可以從很多方向先改變。

台鐵局說，他們已捨棄一定要到員訓中心上課的思維，未來若不幸發生當重大事故，將找出根本原因後編寫統一教材，交由一組或多組老師授課，採「老師動人（員工）不動」方式，到各單位現地教學，避免單位為了受訓缺人，或要多花時間移地上課。

對此，消基會交通組副召集人李克聰肯定這樣的改變，他認為這樣比集中上課更有效果，還建議當台鐵累積一定的事故資料教材，可以著手彙整濃縮，按員工專長給不同教材，「因材施教而不是大雜燴」。