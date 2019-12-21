紅豆湯圓一碗400大卡 冬至淺嚐美味不過量

明天是冬至，吃湯圓是國人習俗，不過由糯米製成的湯圓熱量不容小覷。衛福部國健署營養及健康飲食專文介紹，四顆包餡大湯圓的熱量約280至320大卡，加上紅豆湯可能就有400大卡熱量，還不包括其他配料，稍不慎就容易吃胖。

衛福部國健署指，四顆芝麻、花生、豆沙或鮮肉湯圓就有一碗飯約280至320大卡的熱量，15粒直徑一公分左右的小湯圓約有140大卡熱量。除了煮成紅豆湯圓，也有人煮成酒釀湯圓或鹹湯圓。

紅豆湯圓的熱量在270至450大卡不等（一碗紅豆湯約70大卡、一匙糖約60大卡），酒釀湯圓熱量在300至480大卡不等（一匙酒釀約30大卡、一匙糖約60大卡、一顆蛋約70大卡），鹹湯圓熱量在260至440大卡不等（青菜熱量少於25大卡、半兩肉絲約35大卡、一碗大骨湯約35大卡、一小匙油蔥約25大卡）。

衛福部國健署《每日飲食指南手冊》指，不同性別、年齡與活動強度的人，每日的熱量需求不同。以身高159公分、體重55公斤、每日活動量稍低的成年女性為例，每日所需熱量只有1700大卡左右，一碗紅豆湯圓就逼近每日需求的1/4。