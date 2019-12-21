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農業百大精品亮相 陳建仁：點亮台灣

2019-12-21 15:02台灣醒報 記者簡碧卿╱台北報導

「農情好禮，遊購young！」吸引上百名消費者和業者前來參觀，現場業者還準備牛奶、葡萄、零食和芭樂等多樣食品，供民眾試吃。副總統陳建仁19日揭開2020台灣農業百大精品展序幕時表示，今年精品展以「點亮台灣，迎向世界」為理念，選出最優質的農漁業精品，期待參展的世界各地華人都能滿載而歸。

實踐在地生產

陳建仁說，今年農業百大精品展實踐在地生產、在地消費，讓人類跟地球都很健康，讓農民、消費者，以及環境可以達到3贏。他說明，在地生產、在地消費就是對環境最友善，而且這也是因應全球氣候變遷最有效的消費方法。此外，現場也可看到許多農業的精品和伴手禮展示。

農委會副主委陳添壽指出，今年的農業百大精品是從445項農漁會與青年農民薦送的產品中，評選出83家農會、8家漁會及15位青年農民；他強調，廠商皆秉持嚴選製造、在地生產的原則，希望民眾可藉由此年終活動，可以一次購足送禮自用的優質產品。

陳添壽說，本次展覽包含：百大精品、農遊伴手、青農精品、在地青農、農情好禮區分為五大主題區，民眾可以免費入場。他解釋，百大精品區集結展示農漁會及青年農民生產的優質安全的百大精品；農遊伴手區利用在地資源創新農業旅遊服務，徵選以在地農產為原料，與旅遊概念開發的伴手產品，精選非買不可農業旅遊伴手，滿足旅客採購需求。

副總統陳建仁19日出席2020台灣農業百大精品展開幕典禮。（photo by簡碧...
副總統陳建仁19日出席2020台灣農業百大精品展開幕典禮。（photo by簡碧卿／台灣醒報）
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