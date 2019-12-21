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包裝水煮蛋感染李斯特菌美國1死 醫提醒這些食物要留心

2019-12-21 10:22聯合報 記者羅真／台北即時報導

美國傳出包裝水煮蛋李斯特菌疫情，根據美國疾病管制與預防中心當地時間19日公布的疫報，已有五州共七人感染、一人死亡。

水煮蛋示意圖。圖／Getty Images
水煮蛋示意圖。圖／Getty Images
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國內醫師表示，國內近年少見李斯特菌感染，但免疫力低下的感染者可能併發重症、孕婦可能導致流產或死胎，提醒民眾留意食物處理環境衛生，最好減少生食以降低感染風險。

美國疾病管制與預防中心發布消息指，這次包裝水煮蛋李斯特菌疫情最小的感染者是新生兒，在母親懷孕期間就遭感染，但有幸存活下來。實驗室證據指向Almark食品公司產製的塑膠包裝水煮蛋，水煮蛋銷往雜貨店與餐廳。

由於李斯特桿菌可能導致嚴重感染，美國官方警告別販售、提供或使用市售水煮蛋來製造的食物，像是蛋沙拉，也建議感染高風險群直接丟棄市售水煮蛋或含有水煮蛋的食品。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，李斯特菌廣泛存於自然界中，是一種人畜共通傳染病源，約5%健康成人糞便中帶菌。我國衛福部食藥署食品中毒統計顯示，近十年國內未有李斯特菌疫情，雖不多見，但感染者死亡率高達三成左右。

一般人急性感染時多出現噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等腸胃炎症狀，幼兒與老人可能因免疫力較差而併發腦膜炎、敗血症，懷孕女性感染則可能導致流產或死胎。

顏宗海表示，要預防李斯特菌在內的細菌性食物中毒，處理食物時應注意個人清潔、購買食物時應注意店家作業環境衛生。此外，最好減少吃生食，高風險群應避免生食；生熟食所使用的容器、刀具與砧板應分開；冷藏過的熟食應徹底復熱再吃，還要避免吃存放冰箱一天以上的即食食品。

美國官方資料顯示，常見感染李斯特菌的食物包括熱狗或煙燻魚類等加工肉品，未殺菌牛奶製作的起司，瓜類、苜蓿芽或綠豆芽等芽菜。

美官方建議裁切的瓜類立即食用完，在室溫下存放四小時以上就應丟棄，在攝氏5度以下冷藏也別超過七天；高危險群避免吃生芽菜，外出時也須注意三明治等食物不含生芽菜；開封後的加工肉品不要冷藏超過一周，未開封的加工肉品也別冷藏超過兩周。

疫情肉品中毒

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