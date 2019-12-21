氣象局：今白天回溫 明北台灣略變天

把握今天好天氣，明天又要變天。中央氣象局說，白天開始東北季風減弱，氣溫回升，僅部分地區會飄雨。明天開始又有一波東北季風增強，為北部和東半部帶來降雨。至於是否會有颱風形成，氣象局說，下周才會較為明朗。

氣象預報員顏增璽說，今天清晨仍受到東北季風影響，已針對北北基三縣市發布大雨特報。不過這波東北季風在白天減弱，降雨機率會降低，僅基隆北海岸跟宜蘭會飄雨，北台灣山區也有飄雨機率，平地天氣大致穩定。

氣溫方面，顏增璽說，北部高溫回升到24度，中南部28到30度，東部25度。各低低溫落在16到19度，未來一周變化不大。

顏增璽說，明天又有新一波東北季風增強，強度不是太強，水氣較少，僅迎風面北部和東半部留意局部短暫雨，中南部不受影響，會是好天氣。下周一迎風面轉為零星降雨。北部會降溫2度左右，高溫在21到22度，其他地區變化不大。

顏增璽提醒，雖然新一波東北季風預計下周一就減弱，要留意輻射冷卻帶來的低溫，尤其下周一早上最為明顯，下周二、三也有機會，北部低溫下探14度，中部15度，空曠地區不排除更低，剩12或13度。

顏增璽說，24日平安夜和25日耶誕節天氣相對穩定。目前的確有個熱帶擾動在發展，正往菲律賓移動，通過南海會增強，但不一定成颱，下周會更為明朗。該擾動預計下周四以後，會對台灣帶來間接影響，不過降雨強度跟範圍還要再觀察。