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有12月颱生成跡象 吳德榮：外圍環流可能間接影響台灣

2019-12-21 09:00聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，白天東北風減弱，北部轉多雲、可見陽光，中南部晴時多雲，明晚起有微弱東北風南下，不過僅北台灣氣溫微降，迎風面下短暫雨機率提高。

吳德榮表示，最新（20日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）及美國（GFS）模式，皆模擬未來一周在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，並通過菲律賓、移入南海。且模擬出一周之後，其外圍水氣可能對台灣有間接影響。

不過他也提醒，超過一周的模擬不確定性都很大，還需要持續觀察。而12月有颱風生成並不稀奇，因西北太平洋12月颱風的生成平均數為1.2個。

吳德榮說，今晨中層鬆散的雲系正在脫離，降雨仍以低層東北風迎風面的北海岸較明顯。中央氣象局今凌晨3時對基隆北海岸及大台北山區發布大雨特報。

他說，今天至明天白天、東北季風減弱，天氣好轉，僅北海岸、北部山區及東北部仍有零星短暫降雨的機率。北部17至26度、中部16至27度、南部16至29度、東部17至27度。

最新模式模擬顯示，明天晚起至下周一小股微弱的東北風南下，影響很輕微。下周二、三東北風減弱，各地晴朗穩定，氣溫大幅回升，北台灣高溫約28度、中南部則可達30左右。耶誕節會十分溫暖。

吳德榮指出，下周四下午起至周五另一波東北季風南下，北台灣氣溫下降；水氣不多，迎風面雲量增、有局部短暫雨的機率。對背風面的影響不大。

中央氣象局說，今天清晨前水氣仍多，北部及東半部持續有降雨，白天之後水氣逐漸減少，且隨著東北季風減弱，氣溫回升，北部及宜花高溫約23到25度，其他地方可以來到26至29度，中南部日夜溫差再度增大。

最新(20日20時)歐洲中期預報中心（左圖）及美國（右圖）模式，皆模擬岀27日2...
最新(20日20時)歐洲中期預報中心（左圖）及美國（右圖）模式，皆模擬岀27日20時，在南海有颱風活動跡象。圖／取自tropical tidbits、「三立準氣象．老大洩天機」專欄
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吳德榮氣象局高溫

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