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元旦交通八大新制 機車駕訓補助1300元、超跑拖吊2萬元

2019-12-20 22:07聯合報 記者吳姿賢／即時報導

交通部今晚宣布明年1月1日起八大交通新制，包括提高機車駕訓班補助金額、超跑拖吊費最高2萬元等，提醒民眾多加注意。八大交通新制如下：

●機車駕訓班 補助1300元

補助參加機車駕訓班學員，補助金額由1000元升為1300元，補助人數增加至1萬人。可強化學員防禦駕駛觀念，降低肇事率及死傷人數，提升交通安全。

交通部公路總局統計107年資料，參加機車駕訓班違規比率約3%，相比未參加者10%大減7%；另問卷統計，參加機車駕訓學員中，97%學員認為機車駕訓對增加交通安全常識有幫助，98.2%學員認為對增加騎乘技巧有幫助

●超跑拖吊費 最高2萬元

依據新車價值及底盤高度，研訂合理收費標準（1500至20000元），以利拖救車執行拖救作業時採用特殊輔助機具，有明確收費標準可遵循，並反映拖救風險與成本。

收費標準依底盤高度（以10公分、12公分、15公分為界，分4級距）及新車價值（以200萬元、500萬元、1000萬元、2000萬元為界，分5級距）訂定拖救基本費率表，分別為1500元至20000元不等。

●快速公路小車拖救 基本費1500元

快速公路訂定特約拖救車服務費。小型車輛拖救服務費用區分為「拖救費用」、「待時費」及「現場作業費」三項，大型車輛拖救服務費用則區分為「拖救費用」、「待時費」及「其他服務項目費用」三項。

小型車拖救里程在10公里以內，收基本費1500元（大型重型機車2400元）為上限，超出10公里里程，每公里加收50元。大型車依車種噸數，收取2625元至6825元基本費，超出10公里里程，每公里加收55至85元。

●大型車行車視野輔助系統 納入定檢項目

中華民國109年1月1日起，大型車應裝設合於規定的行車視野輔助系統，或是左右兩側視野鏡頭及可顯示車身兩側影像之車內螢幕、車輛右側裝設一個外部近側視鏡並於車輛右前側裝設雷達警示系統、可顯示車輛四周影像環景顯示系統的任一裝置。

●超過26歲以上高齡客機退場

「民用航空運輸業管理規則」第11條規定，民用航空運輸業使用客機機齡超過26年者，不得使用。

交通部說，加速機齡超過26年的飛機汰換，可減少飛機因受機械故障等因素導致異常事件發生，另降低航班延誤率，減少對消費者權利影響，同時可兼顧民航運輸業新機引進整備作業時間及適度管控可能風險，並敦促採取積極作為。

●台鐵商務專車 恢復收取專車費

根據台鐵局客運票價及運雜費表規定，申請專開列車費用除按車種票價計費外，應收取專車費（按專列行駛里程，以每公里96元加收）。過去為鼓勵民眾申請，於93年8月1日起申請專開列車免收專車費。

因應近期商務專車重新進行車廂設計及打造，並即將於109年1月起上線提供民眾申請租車服務，先行公告將恢復申請專開列車的專車費收取。

地震震度分級制度 提升救災效能

為強化地震震度與災害影響關聯性，108年12月2日修正「交通部中央氣象局有感地震報告發布作業要點」調整地震震度分級，將震度5級、6級分別細分為5弱與5強、6弱與6強。新制將可使震度影響描述更符合實際感受，有助於提升我國救災、公共與民間單位地震應變效能。

●國際航線船舶燃油硫含量管制標準 降至重量0.5%

防止船舶汙染國際公約（MARPOL）附錄VI第4條及第14條規定，船舶自109年1月1日起，應採用低硫燃油（硫含量以重量計0.5%以下）、具有同等減排效應裝置（如脫硫裝置）或替代燃料，交通部102年7月29日及107年7月31日公告採納在案，並規定我國國際商港區域提前至108年1月1日實施。

交通部說，我國籍國際航線船舶燃油硫含量管制標準由以重量計3.5%降至0.5%，並規定必須全程使用，可有效降低空氣中硫氧化物排放，對於空氣品質維護有正面效益。

超跑拖吊費明年起最高2萬元。圖／高公局提供
超跑拖吊費明年起最高2萬元。圖／高公局提供
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