病童醫療決定陷兩難 醫籲別讓親權成侵權

一名先天性腎臟萎縮的10歲孩童，歷經長期治療後感到相當痛苦，曾在查房醫師耳邊低語「可不可以不要再救我了」，但因母親堅持全力救到底，飽受急救帶來的痛苦。

馬偕兒童醫院兼任主治醫師張濱璿今天在馬偕醫院舉辦的「兒少自主與兒少保護研討會」中分享此案例，凸顯在醫療決定上，父母的決定可能是「親權」，也可能是一種「侵權」，會中集結醫療、法律、社工、教育、政策界討論國內外經驗及實務運作狀況。

馬偕兒童醫院醫務部主任邱南昌表示，比較大的孩子在面臨治療時，常有自己的想法與意見，而且不見得與父母想的相同，這些看似會成為治療的障礙，實際上並不是壞事，有些孩子經歷長久的病痛，對自己的病況甚至比家長有更深刻的瞭解，這時醫療人員以及照護體系應扮演孩子、家長間的橋梁。

兼具醫師、律師雙重身分的馬偕兒童醫院兼任主治醫師張濱璿說，就醫療面而言，不論治療與不治療都是一種「決定」，目前法規均未能要求父母對子女的醫療決定應優先考量「最佳利益」，醫療人員常迫於父母的要求，選擇了與孩子意見相反或較為痛苦的處置。

張濱璿建議，在做任何關於孩子的決定時，若孩子也有決定能力，應視孩子是否能瞭解所面臨的情況及決定的理由，父母應扮演輔助的角色，確保做出的決定不違背孩子最佳利益；萬一面對的是不具有決定能力的孩子，父母應以孩子的最佳利益為基石，以病童最佳生活品質及幫助為考量做出決定。

一旦有親權濫用的情況，社會應有類似家事案件的相關機制，醫療人員應有權力對病童做出最專業且符合最佳利益的選擇，才不會讓「親權」成了「侵權」。