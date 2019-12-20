勞工健康服務中心 明年起擴大彈性服務時間

為讓資源缺乏的中小企業勞工能享有健康照護權益，勞動部自2014年起在北、中、南三區委託建置「勞工健康服務中心」，藉由醫護、安全衛生及職能治療等專業團隊，提供事業單位與勞工健康諮詢及健康管理等服務，勞動部今指出，明年元月起，試辦擴大彈性服務時間，每周一、周三服務至晚間8點，提供更多諮詢及協助。

勞動部職業安全衛生署表示，職場的勞工健康服務，有別於醫療院所的診治照護，且勞工健康服務醫護人員需另外接受職業安全衛生、職業相關疾病的健康風險評估、健康監測等相關專業課程，主要是協助雇主辦理職業傷病預防、身心健康管理及促進等事項。據統計，「勞工健康服務中心」近5年已臨場輔導3400家次事業單位，涵蓋80萬名勞工，提供個別勞工2萬6000人次健康諮詢。

勞動部強調，職場勞工身心健康服務，不是做到沒傷病就好，更要幫企業提升競爭力，讓勞資雙贏朝正向發展，也呼籲中小企業及勞工朋友們，善用各區勞工健康服務中心資源。