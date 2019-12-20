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枯水期到了 北水局呼籲大家節約用水

2019-12-20 18:36聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

石門水庫目前水位243公尺，水庫蓄水率91.5%，水情雖尚屬正常，但冬季降雨不明顯，時序已進入枯水期，北水局呼籲各界共同節約用水，珍惜寶貴水資源

因應枯水期來臨，北水局召開108年度北部地區水資源供需協調第10次會議，討論枯水期前抗旱整備事宣，邀集轄區內農田水利會、台灣自來水公司各區處及地方政府等機關，就水源總量管控、跨域支援調度等措施進行檢討，並盤點各水源設施資源，提升水資源整體調度應變能力。

北水局指出，面對枯水季節已有多項管控因應策略，將努力讓大家有水可用，過好年，也呼籲面對氣候變遷的不確定性，請大家隨時抱持「有水當思無水之苦」的警覺，共同節約用水，一起安然度過枯水期。

石門水庫目前水位243公尺，水庫蓄水率91.5%，水情雖尚屬正常，但時序已進入枯...
石門水庫目前水位243公尺，水庫蓄水率91.5%，水情雖尚屬正常，但時序已進入枯水期，北水局呼籲節約用水、珍惜寶貴水資源。圖／經濟部北區水資源局提供
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石門水庫水資源農田水利會

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