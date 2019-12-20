學童點散瞳劑近視增加100度 醫師提醒要注意這三點
南投縣張姓國小四年級學童點散瞳劑一年多，但一年來近視仍加深，家長著急平常沒讓孩子看電視、玩手機，為何近視仍持續加深。南投基督教醫院眼科醫師楊舒雲說，長時間近距離用眼，是近視度數增加的重要因素，除了點散瞳劑，還得養成良好生活習慣，才能避免度數加深。
楊舒雲說， 一般眼科醫師控制近視的方法，開始會給近視的小朋友低濃度長效的散瞳劑（阿托平），再根據孩子狀況調整濃度，阿托平是目前唯一證實具有控制近視療效的眼藥水。不過，如果點散瞳劑超過一年，近視仍增加100度以上，可能是生活習慣造成長時間近距離用眼，才會導致度數增加。
她建議家長注意3個習慣，1、近距離的用眼活動，建議不超過30分鐘，每30分鐘的近距離用眼就必須休息5分鐘看遠方，將讓睫狀肌放鬆。
2. 叮嚀孩子每節下課都要離開教室，就算在走廊活動也有控制近視的效果，目標是每日戶外運動兩個小時。3. 很多家長不喜歡讓小孩戴眼鏡，覺得只要一戴上眼鏡後度數就會越來越深，這個觀念是錯的，只要近視度數達到100到150以上，建議配戴足度眼鏡，因為沒戴眼鏡反而讓小孩更加近距離用眼，且會用歪頭、瞇眼等方式試圖看清楚遠方目標，對改善近視十分不利。
而點散瞳劑治療的學童，在戶外活動時須做好適當的防曬，如戴帽子、變色眼鏡或太陽眼鏡，避免散瞳劑造成的畏光及不適，也能避免黃斑部接觸過多的藍光。另外建議一般民眾外出活動，也都應注意眼睛的防曬。
許多家長擔心點散瞳劑會有副作用，但大型研究證實低濃度的阿托平並不會增加眼壓，且醫師在門診會針對持續點用散瞳劑的小朋友安排做眼壓檢測，家長不用過度擔心造成青光眼的問題。
如果在有點散瞳劑的狀況下，一年還是增加100度以上，建議讓孩子配戴角膜塑型片來控制近視，角膜塑型片經由特殊的弧度設計，採用最高透氧材質之硬式隱形眼鏡，於夜間睡眠時配戴6至10小時，早上起床取下後可不需戴眼鏡，一般而言近視在500度以下矯正效果較佳，可達到一整天不戴眼鏡的目標，角膜塑型片除了可以讓小孩在白天不用戴眼鏡以外，最重要的是它對於近視控制的效果，目前研究顯示結合低濃度阿托平和角膜塑型片能夠最有效的控制近視。
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