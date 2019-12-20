學童點散瞳劑近視增加100度 醫師提醒要注意這三點

南投縣張姓國小四年級學童點散瞳劑一年多，但一年來近視仍加深，家長著急平常沒讓孩子看電視、玩手機，為何近視仍持續加深。南投基督教醫院眼科醫師楊舒雲說，長時間近距離用眼，是近視度數增加的重要因素，除了點散瞳劑，還得養成良好生活習慣，才能避免度數加深。

楊舒雲說， 一般眼科醫師控制近視的方法，開始會給近視的小朋友低濃度長效的散瞳劑（阿托平），再根據孩子狀況調整濃度，阿托平是目前唯一證實具有控制近視療效的眼藥水。不過，如果點散瞳劑超過一年，近視仍增加100度以上，可能是生活習慣造成長時間近距離用眼，才會導致度數增加。

她建議家長注意3個習慣，1、近距離的用眼活動，建議不超過30分鐘，每30分鐘的近距離用眼就必須休息5分鐘看遠方，將讓睫狀肌放鬆。

2. 叮嚀孩子每節下課都要離開教室，就算在走廊活動也有控制近視的效果，目標是每日戶外運動兩個小時。3. 很多家長不喜歡讓小孩戴眼鏡，覺得只要一戴上眼鏡後度數就會越來越深，這個觀念是錯的，只要近視度數達到100到150以上，建議配戴足度眼鏡，因為沒戴眼鏡反而讓小孩更加近距離用眼，且會用歪頭、瞇眼等方式試圖看清楚遠方目標，對改善近視十分不利。

而點散瞳劑治療的學童，在戶外活動時須做好適當的防曬，如戴帽子、變色眼鏡或太陽眼鏡，避免散瞳劑造成的畏光及不適，也能避免黃斑部接觸過多的藍光。另外建議一般民眾外出活動，也都應注意眼睛的防曬。

許多家長擔心點散瞳劑會有副作用，但大型研究證實低濃度的阿托平並不會增加眼壓，且醫師在門診會針對持續點用散瞳劑的小朋友安排做眼壓檢測，家長不用過度擔心造成青光眼的問題。