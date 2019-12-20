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熱血阿北挽袖逾1400次 61歲的官翰清捐血35年

2019-12-20 13:49聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

一個人最熱血的事，就是一輩子忠於「我為人人」，今年61歲的官翰清做到了。他保持每年捐血習慣35年，挽袖次數超過1400次，一年最多只能捐24次的分離術血小板，官翰清去年就捐了23次，一共捐出1萬1500c.c.血液。今年受邀到總統府表揚，他說，「我不厲害，只是想在有生之年為人群付出。」

血液基金會為今年的捐血月，邀請捐血人官翰清及曾為用血人的周瑞欽到現場。周瑞欽因血友病，自小就頻繁接受輸血，年輕時更因車禍導致脾臟破裂大出血，經開刀輸血救回一命。今天他代表全台用血人感謝捐血人，贈送祝福給捐血35年的官翰清。

曾在醫院工作的官翰清，最懂急診患者多需要血液救命，26歲那年無意間看到新聞報導全台血荒，他二話不說捲起袖子捐出人生第一袋血，開啟了35年的捐血之路。

他印象最深刻的，是20年前的九二一大地震，全台死傷慘重，各地都是急需大量輸血的患者。官翰清心裡雖急，依然保持平常的捐血節奏，就怕集中捐血，反而被浪費掉，因血液有保存期限。

摯愛的妻子，讓他重新檢視捐血的使命。大約20年前，有高血壓問題的妻子突然在除夕夜陷入昏迷，緊急送醫開刀輸血，官翰清說，好在台灣醫院隨時備足血液，使妻子得以多爭取到一年以上的生命。

喜歡紀錄及收集的官翰清保留了35年捐血史的所有紀錄，通通以年份集結成冊，包括良心回電、檢驗報告、感謝狀等，現場他也公開珍藏這些光榮的捐血歷史，包含已經絕版的血液已被使用的通知。官翰清解釋，早期捐血人捐出的熱血被醫療院所使用時，就會將使用醫院及使用者姓名寄給捐血人，但近年個資法的關係，被使用通知成絕響。

這些宛如台灣捐血史的資料，是官翰清一生中最值得、最驕傲的一件事。他計畫將資料贈與血液基金會，讓更多民眾可以從這一頁頁的捐血紀錄，找到捐血的勇氣及使命，鼓舞更多年輕人加入捐血行列。

血液基金會為今年的捐血月，邀請血友病友周瑞欽（右）代表全台用血人感謝捐血人，贈送...
血液基金會為今年的捐血月，邀請血友病友周瑞欽（右）代表全台用血人感謝捐血人，贈送祝福給捐血35年的官翰清（左）。記者陳婕翎／攝影
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喜歡紀錄及收集的官翰清保留了35年捐血史的所有紀錄，通通以年份集結成冊，包括良心...
喜歡紀錄及收集的官翰清保留了35年捐血史的所有紀錄，通通以年份集結成冊，包括良心回電、檢驗報告、感謝狀等，現場他也公開珍藏，樣樣都是光榮的捐血歷史。記者陳婕翎／攝影
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今年61歲的官翰清捐血35年，挽袖次數超過1400次，今年受邀到總統府表揚，但他...
今年61歲的官翰清捐血35年，挽袖次數超過1400次，今年受邀到總統府表揚，但他只是謙虛地說，不厲害，只是想在有生之年為人群付出。記者陳婕翎／攝影
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官翰清的收藏中，包含已經絕版的血液已被使用的通知，早期捐血人捐出的熱血被醫療院所...
官翰清的收藏中，包含已經絕版的血液已被使用的通知，早期捐血人捐出的熱血被醫療院所使用時，就會將使用醫院及使用者姓名寄給捐血人，但因近年個資法保障，血液已被使用通知成絕響。記者陳婕翎／攝影
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