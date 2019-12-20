快速公路拖救車收費統一 元旦上路

快速公路陸續完工通車，為了避免拖吊廠商趁危加收拖吊費用，交通部公路總局比照國道訂定「快速公路車輛拖救服務作業要點」，統一收費標準，未來小型車十公里內收基本費1500元；大型車依車種噸數，收2625元到6825元基本費，明年元旦開始上路。

公路總局說，7月26日已訂定交通部公路總局快速公路車輛拖救服務作業要點，公告開放拖救車業者申請，比照國道辦理快速公路特約拖救車，訂定大、小型車收費基準。小型車拖救費用分為「拖救費用」、「待時費」及「現場作業費」三項，大型車則分為「拖救費用」、「待時費」及「其他服務項目費用」三項。

公路總局指出，小型車拖救里程在十公里以內，收基本費 1500元（大型重型機車2400元）為上限，超出十公里之里程，每公里加收50元。大型車依車種噸數，收取2625元到6825元基本費，超出十公里，每公里加收55到85元。

公路總局將省道快速公路分為四個服務區段，明年元旦起，將有18家拖救車業者提供拖救服務工作，在快速公路若需拖救服務，可撥打110警察局勤務指揮中心；或打公路總局專線0800231035，查詢各區段服務業者免付費專線。

快速公路拖救收費不含車輛檢修及加燃料、加水費用。公路總局提醒，民眾在拖車抵達前，先查看拖救車是否為高（快）速公路特約拖救車，車身為黃色，並以黑色標示「高速公路局特約拖救車」或「快速公路特約拖救車」字樣，前擋風玻璃貼有識別證。