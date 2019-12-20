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「可不要再救我了嗎？」醫：不應只將病童意見視為叛逆

2019-12-20 12:49聯合報 記者羅真／台北即時報導

馬偕醫院今日舉辦兒少自主與兒少保護研討會，東吳大學人權學程助理教授林沛君出席談社...
馬偕醫院今日舉辦兒少自主與兒少保護研討會，東吳大學人權學程助理教授林沛君出席談社福體系的兒童表意權議題。記者羅真／攝影
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當生病的孩子期望的治療方式跟家長不同，現況下，往往以父母的意見為意見。曾有一名先天腎臟萎縮的孩子，因感染導致敗血症，在七歲到十歲間反覆進出加護病房，一日醫師查房時他脫口「可不可以不要再救我了？」他的母親隨即制止他說話。後來，這個孩子在全身插管、出血的情形下接受30分鐘的急救仍回天乏術，在十歲時告別人世。

馬偕醫院今日舉辦兒少自主與兒少保護研討會，會中提出兒童表意權議題。與會醫師認為，既有的醫療相關法規均將兒童的醫療權定權交給法定代理人，可能違背聯合國兒童權利公約強調的兒童表意權利，值得各界乃至衛生主管機關省思。

馬偕兒童醫院醫務部主任邱南昌表示，生病的孩子對於治療的想法有時與家長不同，有些孩子經歷長久病痛、對自己的病況甚至比家長有更深的了解。因此，不應將孩子的意見簡單視為叛逆，而應該了解他意見背後的原因。

馬偕兒童醫院小兒腎臟科兼任醫師張濱璿表示，聯合國兒童權利公約強調的兒童表意權利，但我國醫療法、病人自主權利法等醫療相關法規，均將兒童醫療決定權交給法定代理人，導致臨床上兒童醫療決定困難。醫療人員經常迫於父母要求，選擇了與孩子意見相反或是較痛苦的處置，上述個案就是一例。

張濱璿建議，當孩子具有決定能力時，父母應退居為輔助的角色，確保該決定不會違背孩子的最佳利益。在醫療端如果遇見親權濫用情形，應設計類似家事案件的相關機制，讓醫療人員能幫助作出專業與符合兒童最佳利益的選擇。

兒童表意權不僅在醫療場域被忽略，社福場域也是。東吳大學人權學程助理教授林沛君表示，曾有一名住在安置機構的女童非常想回家、不想住機構，她寫好信準備在開庭時唸給法官，但法官一句「相對人，妳有什麼意見？」，讓她一度不知道自己被點名，經提醒後又緊張脫口「隨便啦」，回過神才知道回家夢碎。

林沛君表示，這個案例凸顯法律體系經常使用對於兒少不友善的表意方式，英國早注意到這個問題，因而英國法院內規會指導法官面對兒少必須叫他們的名字。我國兒童權利的落實還有待各界努力。

醫師

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