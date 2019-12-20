「可不要再救我了嗎？」醫：不應只將病童意見視為叛逆
當生病的孩子期望的治療方式跟家長不同，現況下，往往以父母的意見為意見。曾有一名先天腎臟萎縮的孩子，因感染導致敗血症，在七歲到十歲間反覆進出加護病房，一日醫師查房時他脫口「可不可以不要再救我了？」他的母親隨即制止他說話。後來，這個孩子在全身插管、出血的情形下接受30分鐘的急救仍回天乏術，在十歲時告別人世。
馬偕醫院今日舉辦兒少自主與兒少保護研討會，會中提出兒童表意權議題。與會醫師認為，既有的醫療相關法規均將兒童的醫療權定權交給法定代理人，可能違背聯合國兒童權利公約強調的兒童表意權利，值得各界乃至衛生主管機關省思。
馬偕兒童醫院醫務部主任邱南昌表示，生病的孩子對於治療的想法有時與家長不同，有些孩子經歷長久病痛、對自己的病況甚至比家長有更深的了解。因此，不應將孩子的意見簡單視為叛逆，而應該了解他意見背後的原因。
馬偕兒童醫院小兒腎臟科兼任醫師張濱璿表示，聯合國兒童權利公約強調的兒童表意權利，但我國醫療法、病人自主權利法等醫療相關法規，均將兒童醫療決定權交給法定代理人，導致臨床上兒童醫療決定困難。醫療人員經常迫於父母要求，選擇了與孩子意見相反或是較痛苦的處置，上述個案就是一例。
張濱璿建議，當孩子具有決定能力時，父母應退居為輔助的角色，確保該決定不會違背孩子的最佳利益。在醫療端如果遇見親權濫用情形，應設計類似家事案件的相關機制，讓醫療人員能幫助作出專業與符合兒童最佳利益的選擇。
兒童表意權不僅在醫療場域被忽略，社福場域也是。東吳大學人權學程助理教授林沛君表示，曾有一名住在安置機構的女童非常想回家、不想住機構，她寫好信準備在開庭時唸給法官，但法官一句「相對人，妳有什麼意見？」，讓她一度不知道自己被點名，經提醒後又緊張脫口「隨便啦」，回過神才知道回家夢碎。
林沛君表示，這個案例凸顯法律體系經常使用對於兒少不友善的表意方式，英國早注意到這個問題，因而英國法院內規會指導法官面對兒少必須叫他們的名字。我國兒童權利的落實還有待各界努力。
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