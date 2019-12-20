絕美銀白世界 玉山降下今年冬天「初雪」

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玉山初雪！中央氣象局表示，玉山氣象站今天上午11時25分「雨夾雪」，11時45分出現「霰」，目前則持續降下「雪+霰」。

氣象局預報員李孟軒說，這是玉山今年冬天初雪，主因是南邊水氣北上，玉山低溫也只有1度。