遠航恐缺席 交通部：第二波春節離島加班機下周一公布

交通部表示將在下周一，公布第二波春節加班機計畫。本報資料照片 分享 facebook

遠東航空12日無預警暫停營業，目前仍然處於停飛狀態，原預計12月17日開賣第二波離島加班機訂位也延期。交通部今天說，預計下周一會公布調整後的加班機規畫。

交通部次長王國材今天上午接受媒體聯訪時表示，往年春節離島加班機都是一波波公告，第一波已開賣，第二波因為遠航無預警停飛而延遲，預計下周一會公告調整後的第二波加開規畫，若訂票仍踴躍，將有有第三波的加開計畫。

王國材說，針對春節加班機，已跟長榮、華航做討論，先從國內航線補足，再從區域航線窄體客機支援，會有ABC計畫。除了放大機型和增加機型，還會有空軍跟海運協助，不會讓民眾有返鄉的困難。至於國際航線，王國材說，遠航的航線都有替代性，其他航空公司可以處理。

對於要不要廢證，王國材說按照規定，在陳述說明的最後期限18日下午5時，遠航有再送補充說明，因此民航局跟律師還要做討論。如果民航局認為繼續營業，就不用報交通部，要廢證的話要報交通部核准。目前民航局還在討論要不要接受該份陳述書，「交通部目前沒收到」。

王國材說，遠航的補充意見自己沒看過，民航局現在就是針對民航法規定處理，像是要判斷無預警停飛，又宣稱烏龍一場，能不能被接受，還有判斷遠航的財務狀況有沒有機會改善。民航局過去對各航空公司都很嚴格，按照現有法規處理，至於何時會有結果，交通部要等報上來才知道。