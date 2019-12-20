迷客夏「買6杯捐6元」總金額遭質疑 公開匯款紀錄揭3原因

原PO眼尖發現迷客夏在飲料瓶身標示的捐款總金額並不是6的倍數。圖擷自 Dcard 分享 facebook

迷客夏近期推出「買6杯捐6元」的公益計畫，並在飲料杯的瓶身中宣傳該活動，但有眼尖的網友發現上面標示的捐款總金額不是6的倍數，令原PO疑惑，質疑說到「你是捐到那裡去了？」對此迷客夏官方立即發出聲明稿，不僅公開匯款紀錄和存摺影本，並說明「金額非6的倍數」的原因。

原PO前天（18日）在「Dcard」發文，表示自己在買迷客夏的飲料時，仔細看了一下瓶身的廣告，發現上面寫的公益計畫捐出總金額有問題，他寫道「每買6杯就捐6元，但是20299606才不是6的倍數，你是捐到那裡去了。」而許多網友看到文章後，紛紛留言表示「不好意思我錢沒帶夠，可以給我31/37杯嗎」、「原來不是我也有這個疑問，前幾天喝迷客夏也默默的拿手機出來算」、「只有我覺得，這是一種行銷嗎」、「會不會是，有關公益活動所有涉及人事文宣金流手續等類，所資費用扣除的實捐金額」

對此，迷客夏官方則是立即在官網發出聲明稿澄清，並公佈匯款紀錄和存摺影本，他們表示目前捐款的金額已達2271萬多元，比瓶身標示的金額高出240萬元，至於瓶身標示的「金額並非6的倍數」的原因有3點，第一是公益計畫實施的初期2年，每月小額捐款金額尚在網路銀行轉帳範圍內，因此需扣除跨行轉帳的手續費；第二是每月匯款改為半年匯款會產生額外的利息；第三是部分加盟主有額外多捐款項。

迷客夏臉書小編也在粉專上寫道「我們自主多捐了200多萬，造成大家的困擾，真的不好意思」、「冬至快到惹請各位網友高抬貴手」，而網友事後也表示「看完的感想是，不管如何迷客夏都有做好事，這次事件的回應也還ok，對他們有一點改觀了」、「太認真就輸了」、「人家都發聲明也有匯款證明，饒了別人了吧，做愛心也要被罵」