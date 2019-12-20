影／foodpanda 開設首場外送員駕駛安全演練

相關新聞
迷客夏「買6杯捐6元」總金額遭質疑 公開匯款紀錄揭3原因2019-12-20 12:28
遠航恐缺席 交通部：第二波春節離島加班機下周一公布2019-12-20 12:19
全台血庫不到5天要見底 過年前全台缺需2萬7千袋熱血2019-12-20 11:51
終於等到了！蘇花改明年1月6日16時 開放全線通車2019-12-20 11:44
避免業者趁危加價 快速公路拖吊收費標準元旦上路2019-12-20 11:35
懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這2019-12-20 11:28
西班牙味蕾再發現 讓千人小村躍上國際的奢華菜單2019-12-20 09:58
電影院為何不推月票？ 網友分析曝真相：老闆虧死了2019-12-20 11:20
單親媽媽帶小孩跑外送 家庭扶助政策該怎麼做？2019-12-20 10:01
「可不要再救我了嗎？」醫：不應只將病童意見視為叛逆2019-12-20 12:49
油價恐連2漲 估23日起98汽油漲破31元大關2019-12-20 12:19
蘇花改全線通車時間拍板！1月6日下午4時2019-12-20 12:07
宣布了！蘇花改下月6日下午4點通車2019-12-20 11:56
北美館慶36年21日免費開放 還可聽21把大提琴2019-12-20 11:53
郭董的年節伴手禮曝光！馬雲、孫正義都嚐過2019-12-20 11:48
妳的身體不是妳的身體：《獨生之國》揭人口販賣內幕2019-12-20 11:46
生理期冬日進補 子宮內膜異位者不宜2019-12-20 10:43
調整你的飲食內容 有助緩解憂鬱症狀2019-12-20 09:45
今全台有雨、4縣市大雨特報 周日迎偏乾東北季風2019-12-20 09:34
點光明燈愈近主神愈靈？專家說關鍵不在位置…2019-12-20 09:00
東北季風減弱空檔 吳德榮：會有一個溫暖的耶誕節2019-12-20 07:36
回響／SMA新藥 健保確定有條件給付2019-12-20 00:37
清大研發晶片 一滴血快篩腎衰竭2019-12-20 00:36
CAS國產雞肉商 爆摻進口肉2019-12-20 00:36
5星飯店食材逾期 不只國賓、晶華2019-12-20 00:35
26日「日偏食」 做好護眼再觀看2019-12-19 23:21
遠航停航衝擊／金門疏運 協調加班機、專船2019-12-19 23:19
健康你我他╱按摩輔具疏通經絡 左膝不再卡卡了2019-12-19 23:05
5歲童平均3.44顆爛牙 蛀牙多與刷牙錯誤有關2019-12-19 23:02
不怕長者「咬不動」 嫩化食材有撇步2019-12-19 22:56
名醫與疾病的對話／基因檢測 沒想到發現腫瘤2019-12-19 22:55
大千醫院通過重度級評鑑 苗栗人重症急救不必跑外縣2019-12-19 22:52
病理專家接受全基因檢測 追蹤九個月發現罕見腫瘤2019-12-19 20:05
史上第一次！台灣主辦2022年世界原住民族旅遊高峰會2019-12-19 19:55
健保確定會給付SMA新藥 就等價錢談好2019-12-19 19:50
這不是謠言！「天眼」將增至19處交流道 最重罰6千2019-12-19 19:24
背負醫訟仍盡心行醫 黃慧夫同事：他付出極大代價2019-12-19 18:54
煤電10年增2成 專家：空汙罩全台2019-12-19 18:30
十碼安心專線明走入歷史 1925取代上路2019-12-19 18:02
熱門文章
這不是謠言！「天眼」將增至19處交流道 最重罰6千2019-12-19 19:24
台灣首發！星巴克限定版燙金「星座馬克杯」12/26開搶2019-12-19 16:24
非和平分手卻收到「前女友」喜餅 專業網友揭真正用意2019-12-19 13:40
5星飯店食材逾期 不只國賓、晶華2019-12-20 00:35
點光明燈愈近主神愈靈？專家說關鍵不在位置…2019-12-20 09:00
飛航模式、2萬英呎才能用！飛機上5個用Wi-Fi的小秘密2019-12-19 16:47
射手專愛搞消失、水瓶愛觀察別人！喜歡當邊緣人的5星座是他們2019-12-19 16:40
東北季風減弱空檔 吳德榮：會有一個溫暖的耶誕節2019-12-20 07:36
跨年夜北捷42小時不收班 這3站看煙火最享受2019-12-19 13:32
信用卡帳單滿滿一長串「好市多內湖店」 他笑：我要回想一下2019-12-19 13:29
年終面談被稱讚，別謙虛回「沒有啦」！幫你考核大加分的5個絕招2019-12-20 09:23
髮型垮掉還是帥！C羅跳2公尺56暴力頭球七百萬粉絲搶讚2019-12-19 15:41
電影院為何不推月票？ 網友分析曝真相：老闆虧死了2019-12-20 11:20
14年歷史成回憶！郭台銘也愛的「大方鐵板燒」1月熄燈2019-12-19 21:53
蘇花改全線通車時間拍板！1月6日下午4時2019-12-20 12:07
什麼年齡就該做什麼事？這4個生肖絕對不同意！2019-12-19 13:48
大金變頻空調＋空氣清淨機優惠成雙 最高現省八千元2019-12-19 17:05
絕美銀白世界 玉山降下今年冬天「初雪」2019-12-20 12:38
影／不當馬路三寶 foodpanda送外送員上駕訓課2019-12-20 10:31
每日星座運勢／金牛要注意工作細節 遇到理想情人2019-12-20 00:00
妻與2同事遊墾丁丈夫覺得怪 網友直言：綠光罩頂2019-12-19 16:54
今全台有雨、4縣市大雨特報 周日迎偏乾東北季風2019-12-20 09:34
宣布了！蘇花改下月6日下午4點通車2019-12-20 11:56
日本街頭爆發「台灣症」？ 觀光局新廣告網友驚艷2019-12-19 15:21
終於等到了！蘇花改明年1月6日16時 開放全線通車2019-12-20 11:44
國道收費員自救會敗訴 勞動部年底前撥付最後補貼款2019-12-19 15:39
比臉還大！神戶「巨無霸法式草莓千層派」1月吃得到2019-12-19 21:25
病理專家接受全基因檢測 追蹤九個月發現罕見腫瘤2019-12-19 20:05
為考上大氣系失眠8年 陳泰然催生台灣天氣預報系統2019-12-19 14:56
餡料滿載！網購人氣「微甜室」草莓蛋糕、芋頭戚風開訂2019-12-19 16:00
竟用「龍蝦」做腸粉！玖尹「名媛風」港點 霸氣又可愛2019-12-19 13:49
不用再只吃稀飯！鳳梨能讓肉變軟 菜冷凍3天不再咬不爛2019-12-19 16:16
十大疫苗新聞 疫苗猶豫惹禍 歐洲四國失去麻疹根除資格2019-12-19 15:43
CAS國產雞肉 遭踢爆摻進口肉2019-12-19 14:14
M.A.C與故宮推聯名彩妝 包裝被批俗氣、龍紋盤大讚美呆2019-12-19 22:45
【閱影人生】陳姵穎／一起笑一起哭，才是夫婦──電影《添好孕》2019-12-20 06:00
調整你的飲食內容 有助緩解憂鬱症狀2019-12-20 09:45
「Hello Kitty快閃店」插旗板橋車站！現做人形燒、捲心酥買氣超旺2019-12-19 17:33
爆米花牛排陪過耶誕！美旗林4大飯店美式牛排懶人包2019-12-19 15:13
天文奇觀日偏食來了！26日全台遮蔽日面逾30%2019-12-19 14:23
留言