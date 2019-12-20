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一則新聞開啟捐血之路 他35年狂捐1400次

2019-12-20 12:15中央社 台北20日電

示意圖／ingimage授權
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從小在醫院長大的官翰清，深知捐血重要性，35年前因一則新聞開啟捐血之路，至今捐血逾1400次，熱愛收藏的他今天秀出收藏的捐血紀錄，將「捐血一袋、救人一命」視為人生使命。

台灣血液基金會今天舉辦民國109年捐血月記者會，血液基金會執行長魏昇堂表示，每年農曆春節之前，不僅天冷、學校放假，民眾也忙著返鄉過年，挽袖捐血的人數大大減少，為了避免過年期間無血可用，血基會每到農曆年前1個月都會舉辦「捐血月」活動，鼓勵民眾踴躍捐血。

捐血資歷超過35年的資深捐血人官翰清，今天也出席記者會，分享他捐血超過1400次的點滴。

今年61歲的官翰清接受記者訪問時表示，由於祖父從醫，他從小就經常進出醫院，看見許多患者必須靠緊急輸血救命，深知捐血的重要性，73年一篇缺血的新聞報導，喚醒他捐血的熱情，也是他第一次挽袖捐血。

熱衷紀錄、收藏的官翰清，保留35年來每一次捐血紀錄、衛教宣導以及每一期的熱血雜誌，他笑稱「這是我一生中最值得、最驕傲的事」，今天也將他的收藏帶到記者會現場進行展示。

官翰清先是秀出他捐血20次後拿到的第一張感謝獎狀，他說，早年在醫院捐血後會拿到一張薄薄的紙本憑證，當捐出的血液用掉以後，醫院也會告知是誰用了他的血液。

官翰清說，定期捐血的這些年，太太也曾因昏迷緊急送醫開刀，靠著各界捐贈的血液，讓太太在人生道路上多爭取一些時間，此後他更將捐血視為人生使命，不只捐血，更號召親朋好友一起捐血。

35年來，官翰清捐血次數多達1400次，畢生落實「捐血一袋、救人一命」精神，近期獲副總統表揚。他說，捐血不只能幫助他人，捐血後也能透過檢驗報告了解自己的身體狀況，因此他這些年都維持健康飲食，幾乎不菸不酒，未來也會繼續捐下去。

捐血血液基金會

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