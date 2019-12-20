北美館慶36年21日免費開放 還可聽21把大提琴

台北市立美術館自1983年營運至今，將於月底邁入第36年，訂於12月21日星期六舉辦館慶活動，以「管中音樂盒」為主題、呼應美術館建築特色，帶來尋找老照片活動，還有21位大提琴家演出的合奏音樂會。北美館表示，館慶當日全館強檔展覽與大提琴音樂會均免票開放，視覺藝術與音樂演奏精采並呈，邀請喜愛藝文的市民朋友一同前來。

北美館表示，北美館館體建築由建築師高而潘設計。早在三十餘年前，高建築師著手設計時，對美術館的期待便不止於靜態的視覺藝術展覽；館內挑高超過15米的宏偉大廳正是建築師設想美術館「不僅是展場，也可以是一個展演空間」的伏筆。為回應高建築師為美術館設計展演功能的可能性，也為發揮大面落地窗形成良好反響音場的特色，館慶特別精心策畫「大提琴合奏音樂會，由旅美大提琴家郭虔哲號召21位大提琴家加上一位豎琴家合作演出，讓渾厚共鳴的溫暖琴音迴盪在美術館大廳。

北美館說，館體以東方建築的斗拱元素為造型靈感，用交錯的管狀設計建構出可獨立、可串聯的現代性展覽空間；在此具有特色而靈活的展覽空間中曾舉辦過無數精采展覽，以藝術陪伴許多人走過美好時光。此次館慶回顧36年間館體建築的發展轉變，精心挑選多張老照片，邀請民眾找尋對照美術館的今昔風華。館慶當日民眾只要找到老照片的拍攝地點並拍照上傳，即可獲得限量紀念光柵明信片，帶回北美館的美麗時光印記。

北美館現正展出墨藝大家董陽孜的階段性回顧展「董陽孜：行墨」、坎城金獎名導阿比查邦個展「阿比查邦．韋拉斯塔古：狂中之靜」、台灣澳洲國際交流策展「小說：雙城計畫」，還有「2019台北美術獎」、「會動的藝術」兒童藝術教育計畫，全館展覽在館慶當日全部免票開放參觀。