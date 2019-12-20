全台血庫不到5天要見底 過年前全台缺需2萬7千袋熱血

血液基金會今號招熱血民眾，即日起至過年前全台需再募集2萬7千袋血液，將血液安全庫存量提高至9天，安心過好年。記者陳婕翎／攝影 分享 facebook

日前冷氣團籠罩台灣，心血管患者送醫人數增加，醫院用血也成長一成，全台血庫不到五天就要見底。

台北捐血中心最嚴重，血庫僅剩四天，眼看再一個半月就要迎接七天的農曆年假，血液基金會號召熱血民眾，盼至過年前再募集2萬7000袋血液，將血液安全庫存量提高至九天，安心過好年。

血液安全庫存量為7至10天，4至7日是偏低，4日以下為急缺，必須啟動緊急支援團體發動捐血。目前全台五大捐血中心庫存量分別：台北血液庫存量4.0天、新竹5.7天、台中5.6天、台南6.0天、高雄5.5天，全台血液庫存量平均數為4.9天。依血型分類則A型5.4天、B型6.2天、O型4.0天、AB型4.8天。

台灣血液基金會執行長魏昇堂表示，即使台北捐血中心今年下半年7至11月紅血球類血品，供應量較去年同期增加將近14000袋，供應成長了4.5%。但因為全台血液用量成長近2.7％，且不少病患往北部集中，血液腫瘤科及器官移植病患用血量增加，台北地區缺血更嚴重。

農曆年假就要到了，魏昇堂說，國人忙過年、尤其近年國人喜愛趁農曆長假出國旅遊，但回國後需暫緩捐血一個月，每年過年前後，挽袖捐血的人數也就大幅降低。台灣血液基金會事務處處長洪英聖呼籲民眾前往捐血點捐血；過年期間，仍有部份捐血點照常作業，相關資訊在官網都會公告。

血液基金會睽違18年首度鬆綁大齡捐血者條件，魏昇堂說，預計明年3月後，65歲至70歲者只要過去兩年內曾有捐血紀錄，每年只需進行一次醫師面談即可繼續捐血。目前65歲至70歲捐血者一年大約捐出1500袋血，鬆綁高齡捐血條件，可方便熱血長者，該族群捐血數可望再攀升。