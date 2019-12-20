避免業者趁危加價 快速公路拖吊收費標準元旦上路

蘇花改等快速道路陸續通車，為避免拖吊廠商趁危加收拖吊費用，交通部公路總局比照國道訂定「快速公路車輛拖救服務作業要點」，統一收費標準。未來小型車十公里內收基本費1500元，大型車依車種噸數，收取2625元到6825元基本費，明年元旦上路。

公路總局說，已於7月26日訂定交通部公路總局快速公路車輛拖救服務作業要點，公告開放拖救車業者申請，比照國道辦理快速公路特約拖救車，訂定小型車及大型車收費基準。小型車輛拖救服務費用區分為「拖救費用」、「待時費」及「現場作業費」三項，大型車輛拖救服務費用則區分為「拖救費用」、「待時費」及「其他服務項目費用」三項。

公總說，小型車拖救里程在十公里以內，收基本費 1500元（大型重型機車2400元）為上限，超出十公里之里程，每公里加收 50元。大型車依車種噸數，收取2625元到6825元基本費，超出十公里之里程，每公里加收55到85元。

公總說，省道快速公路劃分為四個服務區段，分別為第一區養護工程處、第二區養護工程處、第三區養護工程處及第五區養護工程處，自明年元旦起，將有18家拖救車業者提供拖救服務工作。

用路人在快速公路若需拖救服務，請撥打110警察局勤務指揮中心，由各縣市轄管之警察局協助派遣，或公路總局服務專線0800231035，查詢各區段之服務業者免付費專線，另歡迎至該局網站「快速公路道路救援資訊專區」查詢。

公總提醒，該項拖救服務對象為大、小型客、貨車輛，不含車輛檢修及加燃料、加水。拖救前請先查看前來拖救之拖救車是否為高（快）速公路特約拖救車，特約拖救車車身為黃色，並以黑色標示「高速公路局特約拖救車」或「快速公路特約拖救車」字樣，前擋風玻璃貼有識別證，拖救人員均穿著所屬公司制服並佩戴拖救服務工作證。

公總說，請先索閱「快速公路車輛拖救服務契約三聯單」，拖救服務費用標準並登載於三聯單第三聯背面，請車主或駕駛人要求服務人員逐項按實填寫，並且自行指定拖往地點，且自行指定修理廠，以保障自身權益。最後於詳閱內容及核對登錄資料，包括執行服務之拖救廠商、車輛與服務人員等，確認無誤並於「車主及駕駛人簽章」欄位簽認後，才可同意其進行拖救作業。