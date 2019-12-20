電影院為何不推月票？ 網友分析曝真相：老闆虧死了

電影院推出月票可能會吸引愛看電影的民眾購買，認為看越多越划算。圖片來源／ingimage 分享 facebook

許多喜愛看電影的民眾，一個月可能會去戲院看好幾十部電影，而一張電影票就必須花費幾百元，一個月消費的金額也相當可觀。有網友上網發文，表示對於某些愛看電影的人一個月進電影院的次數不下10次，為什麼電影院沒有推出月票或年票？對此，網友則是分析利潤，表示「絕對虧死了」，台灣根本不可能執行。

原PO在「批踢踢電影板」發文，表示對於大部分人可能一個月進電影院看一次電影就很多了，但對於真正喜愛看電影的人，一個月進電影院的次數不下10次，因此好奇為何電影院不推出年票或月票，賺取那些買了票卻不看電影的人的錢，並說「如果年票一張1萬以下我肯定買，每個月看超過3～4部就回本了。」

許多網友看完文章後紛紛回應，分享其他國家電影院的制度，「荷蘭有，一個月30歐元（新台幣約1006元），imax 3D 看到爽」、「美國COSTCO之前有賣，我買了每個月看7-8院線」、「美國AMC連鎖戲院有出每周限額的A-List，一個月＄24元（新台幣約724元）」、「英國Odeon電影院有出一個月17.99鎊（新台幣約706元）看無限部電影的」、「美國有出moviepass 基本上是倒了」、「美國有賣年票，一個月平均約台幣6百多」。

不過許多網友則是認為這種方法在台灣不可行，利潤不足電影院會虧本，「不可能，台灣戲院被外國片商抽成抽很兇，出這個戲院更賺不到錢」、「除非像好市多那樣綁定本人會員制，不然以台灣人貪小便宜的心態，絕對會多人使用年票」、「他要你買吃的啊，賣了年票等於好幾場位子賣出去，但是你不可能每場都買他們家的東西吃啊，而且爽看就去看絕對虧爆」、「會買的大概就是愛看電影的，愛看的買團票一年花個一萬五到兩萬看也很容易，既然如此何必出月票年票，實質上無法增加收益還可能擠壓到一般客人的位置」。