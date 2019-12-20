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生理期冬日進補 子宮內膜異位者不宜

2019-12-20 10:43聯合報 記者羅真／台北即時報導

薑母鴨是許多人冬季進補首選。聯合報系資料照
薑母鴨是許多人冬季進補首選。聯合報系資料照
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寒冷冬季若逢生理期不適，有人可能會用麻油雞、當歸鴨進補，但是中醫師表示，子宮內膜異位女性在生理期間進補，可能會加重氣滯血瘀、發炎化熱情形而使經痛加劇。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科兼任醫師周宗翰表示，子宮內膜異位症患者因著子宮或骨盆腔瘀血，影響氣血循環，中醫常說「不通則痛」。此時如果服用溫熱補氣血的食材，像是薑母鴨、羊肉爐等，可能會加重氣滯血瘀、發炎化熱等，並因經血量增加、部分血流不出來以致經痛更甚。

周宗翰表示，針對骨盆腔充血、下焦濕熱情形才引起經痛的女性，中醫師可能選用清利溼熱的寒藥協助緩解經痛，而非溫熱的補藥。不過不同體質、病因的人治療方式仍可能有差異。

若體質虛寒者想進補，像是容易手腳冰冷、經量較少、經血顏色較暗且較淡的人，可選在經血排乾淨之後再進補。包含當歸、熟地黃、川芎、芍藥的四物湯就適合氣血虛的女性，但由於四物湯較滋膩，脾胃功能不佳的人需搭配顧養脾胃的中藥較適合。

周宗翰表示，要緩解生理期間的經痛，平時應盡量讓自己有良好的氣血循環，減少長時間久坐與久臥，避免過度食用生冷食物，像是西瓜、生菜沙拉、冰冷飲品等。同時應藉由規律運動促進氣血循環、緩解壓力、放鬆肌肉，才能在生理期間讓月經排出順暢，感覺較舒適。

經痛生理期中醫

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