調整你的飲食內容 有助緩解憂鬱症狀

示意圖／ingimage授權 分享 facebook

過量攝取加工、高糖、高脂肪食品可能增加肥胖與三高風險，還可能影響情緒。董氏基金會心理衛生中心援引澳洲麥覺理大學的研究指出，少吃加工食品、多吃水果、蔬菜、魚和橄欖油，可有效改善年輕人的憂鬱症狀。

澳洲麥覺理大學今年十月發表的研究招募76名中度至重度憂鬱患者，他們的年齡在17歲至35歲，且平時攝取過量糖分、飽和脂肪或加工食品。研究團隊將他們隨機分成「飲食改變組」與「常規飲食組」，讓飲食改變組觀看營養建議影片，並提供一份飲食計畫與食物，食物包括橄欖油、天然堅果黃油、堅果、香料等；常規飲食組則未獲得上述介入。

三周以後，飲食改變組受試者的憂鬱分數顯著改善，焦慮及壓力分數均降低；常規飲食組的憂鬱分數則沒有明顯改變。三個月後，研究團隊電訪飲食改變組受試者，發現有七人仍保持健康的飲食習慣，情緒也持續改善。

台北醫學大學公共衛生學系教授邱弘毅表示，這份研究顯示，正確的飲食習慣有效紓緩憂鬱症狀之效。飲食習慣改變需從「認知」著手，可與同儕一起討論計畫、採買食材、研究食譜等，強化彼此的改變動力。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，不少人心情低落就藉由吃來紓壓，曾有研究發現適當食用甜食有助短暫改善情緒，因為糖分能使胰島素濃度上升、幫助體內色氨酸優先轉化成血清素，而血清素正是神經傳導物質，抗憂鬱的物質之一。不過，反覆攝取糖分可能導致上癮，肥胖與三高風險也隨之提升。

因此，飲食計畫應攝取能產生較多血清素、多巴胺、腎上腺素等的健康食物，如含有維生素B6或B12的牛奶、魚或各式綠色蔬菜水果等，有助降低憂鬱症狀、使心情愉悅。