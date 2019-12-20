今全台有雨、4縣市大雨特報 周日迎偏乾東北季風

受到東北季風增強影響，今天全台有雨。中央氣象局更針對四縣市發布大雨特報，提醒民眾出門務必攜帶雨具。下周日又將迎來新一波東北季風，北部低溫下探15度。

氣象預報員李孟軒說，今天算是這波東北季風最強的時候，全台有雨，其中台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣已發布大雨特報，各地雲量偏多，中南部大概是飄雨的程度。

氣溫方面，李孟軒說和前幾天沒有太大差別，北部和東北部高溫偏低，約20度左右，中南部25到26度，東部23到25度。各地低溫則落在16到19度。

李孟軒說，明天東北季風減弱，降雨比今天少，北部、東北部有短暫雨，中南部應不會再下雨。低溫和今天相同，高溫略回升，北部22到23度，中南部27到29度，東部25到26度。

李孟軒說，下周日又有新一波東北季風，影響到下周一，不過水氣比較少，屬於偏乾的天氣型態。但受輻射冷卻效應影響，低溫會比這波低，北部下探15度，中部則是16度。