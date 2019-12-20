【懶人包】聖誕季全台6都景點這樣玩！耶誕活動看這篇
【文：張詩華】
想要拍出滿滿的燈海、IG網美照？想要散步街頭，體驗優閒氣氛？不用跑國外，全台北中南都有滿滿的聖誕布置，不只有燈海，還有各種表演節目、露天電影院等等，全家大小一起出門，遛小孩不怕無處去！BabyHome整理六都市政府舉辦的活動，想要掌握哪裡去就看這篇～
台北市
公館聖誕季－台北自來水園區、公館商圈
活動期間：2019/11/30-2019/12/31
活動期間：2019/11/9-2019/12/29
這裡我們混大的－捷運忠孝復興至忠孝敦化站周邊
活動期間：2019/11/9-2019/12/31
新北市
2019新北市歡樂耶誕城－新北市政府、市民廣場、板橋車站、站前廣場、萬坪公園、府中商圈
活動期間：2019/11/15-2020/1/1
桃園市
2019桃園山城紅花節－zoo zoo咖啡館廣場（復興區5鄰丸山52-3號）、三民商圈、枕頭山商圈
活動期間：2019/12/14-2019/12/29
台中市
2019台中耶誕夢想世界－舊臺中火車站前廣場、綠川、柳川
活動期間：2019/12/6-2020/1/1
台南市
台南美術館燈區（南美館二館入口廣場）活動期間：2019/12/1-12/29
新營文化中心燈區（新營文化中心前廣場）活動期間：2019/12/1-2020/1/5
民治市政中心市民廣場 活動期間：2019/12/14-2020/1/12
札哈木公園 活動期間：2019/12/1-12/31
2019 LOVE高雄追光季－高雄市前金區中央公園
活動期間：2019/12/6-2020/1/5
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