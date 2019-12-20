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東北季風減弱空檔 吳德榮：會有一個溫暖的耶誕節

2019-12-20 07:36聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來一周有兩波東北季風南下，下周日的這波很微弱，下周四的冷空氣較強，但僅北台灣的天氣較有變化，中南部所受影響都相對較小。

吳德榮說，今天低層仍受東北季風影響，北部、東北部及花東皆有局部雨，北台灣天氣很濕涼；中層南方水氣移入，中南部有局部少量降雨的機率，白天高溫略降。今天氣溫：北部15至20度、中部16至25度、南部16至28度、東部16至26度。

至於周末的天氣，他說，明天東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升，北部平地短暫雨後多雲，北海岸、北部山區及東半部仍有零星短暫降雨的機率；中南部天氣穩定。

下周日是冬至，吳德榮指出，下周日下午至下周一有另一小股東北季風南下，強度比這波弱，北台灣雲量稍增，高溫微幅下降，僅北海岸、北部山區及東半部有局部短暫降雨的機率；中南部仍為晴時多雲的天氣。

下周二、三東北季風就又減弱，各地晴朗穩定，氣溫大幅回升。這代表今年會有一個「溫暖如春」的耶誕節。不過下周四再一波的東北季風南下，伴隨較強冷空氣，北台灣氣溫明顯下降，水氣不多，迎風面有局部短暫雨。

中央氣象局說，今天由於水氣增多，下雨的範圍也會擴大，東北部地區並有局部大雨發生的機率；氣溫方面，北部及東北部天氣整天較涼，其他地區早晚也涼。高溫方面，北部、東北部約20到22度，東部、東南部及中部高溫約23至25度，南部地區約25、26度，夜間清晨各地低溫約16到19度；中南部日夜溫差大，

下周二、三東北季風又減弱，各地晴朗穩定，氣溫大幅回升。這代表今年會有一個「溫暖如...
下周二、三東北季風又減弱，各地晴朗穩定，氣溫大幅回升。這代表今年會有一個「溫暖如春」的耶誕節。本報資料照片
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