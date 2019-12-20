5星飯店食材逾期 不只國賓、晶華

食藥署北區管理中心科長周珮如表示，乾貨因可以久放，因此容易疏忽超過使用期限，例如麵條等。圖為生麵製品。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

五星級飯店食安品管也出包！食藥署稽查全台五十八家國際觀光旅館及五星級旅館，發現台北與新竹國賓、君品、晶華、圓山飯店與南投日月行館等多家知名飯店，分別有食品逾期及食材驗出防腐劑等事項，處以六萬至卅萬元不等罰鍰。食藥署說，違規業者將是明年加強管理、優先稽查對象。

食藥署四到七月各縣市衛生局執行「旅館內餐飲業稽查專案」，稽查旅館內餐飲業是否符合食品安全管制系統準則（ＨＡＣＣＰ）、食品良好衛生規範準則（ＧＭＰ）等，並抽驗一一六件產品。

多家知名飯店被查出逾期食品，包括台北國賓大飯店、晶華酒店、圓山大飯店；桃園市南方莊園渡假飯店、尊爵天際大飯店；新竹國賓大飯店、南投日月行館，分別開罰六萬至卅萬元。

另外，台北君品大酒店的豆干絲檢出過氧化氫陽性、台東日暉國際渡假村麵條檢出防腐劑苯甲酸，其供應商分別遭開罰三萬元。北投麗禧溫泉酒店、桃園市尊爵大飯店、南投縣日月行館、屏東縣東方渡假酒店，則因浸泡肉品的蘇打粉不符規定、ＨＡＣＣＰ不合格等，遭罰三萬至十二萬元不等。

食藥署北區管理中心科長周珮如表示，乾貨因可以久放，因此容易疏忽超過使用期限，包括麵條、紅椒粉、紫菜，甚至還有冷凍酒釀湯圓等，逾期短至幾天長至半年。

圓山飯店表示，被查獲的逾期商品是油麵，因為是廚房叫錯的物料，所以未處理，並沒有烹調供消費者食用，已加強稽核，防止類似情事再度發生。

國賓飯店也表示，五月時叫錯生麵，並未使用欲退回，師傅暫存廚房內冰箱冷藏，廠商尚未取回，衛生局稽查發現食品過期兩天。已要求退貨商品須明顯標示，且擺放於退貨專區作區隔。

晶華表示，查獲的逾期花生為廠商提供的試吃品，因試用成效不佳，師傅僅存一包樣品在冷藏庫，且未再使用，飯店也因此決議，每天進行食品製造日期與保存期限檢查。

台大食安所教授暨腎臟科醫師姜至剛表示，雖然過期不代表腐壞而不能食用，但為保障民眾食安，仍不宜繼續使用。飯店也應嚴格控管即期品使用順序，才能高度運用這些食材。