親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

張榮豐認了！ 27年前與曾永賢奉命密會陸國家主席

大逆轉！日本租車行控台女疑肇逃 友人出面還原真相

病理專家接受全基因檢測 追蹤九個月發現罕見腫瘤

2019-12-19 20:05聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

病理專科醫師曾嶔元前一陣子接受全基因檢測，沒想到竟發現有極罕見SDHA基因突變；由於發病機率不高，他以為可以帶著SDHA基因缺陷平安度過一輩子，沒想到追蹤後，真的發現腫瘤，以下是他分享治療罕見腫瘤的過程：

癌症家族病史是長年以來的夢魘，而基因檢測是我專長領域，於是去年決定給自己一個禮物，接受全基因檢測。

總共檢驗2萬2675個基因，我很幸運，沒有遺傳到家族癌症相關的基因突變，如大腸癌、肺癌等；但不幸的是，我有一個極為罕見的SDHA基因突變，這基因突變與五種腫瘤關係密切，分別是腦下垂體瘤、腎細胞瘤、胃腸基質瘤以及屬於「神經分泌瘤」的嗜鉻細胞瘤、副神經節瘤。

腦海中馬上跑出一堆資訊，SDHA相當罕見，相關研究報告不多，但類似的突變基因，如SDHB、SDHD，發病機率皆不高，SDHB發病機率約20％、SDHD發病機率約45％。於是我推估，應該可以帶著SDHA基因缺陷度過一輩子。

但我知道，避免癌變得避開危險因子，我制定健康管理計畫，第一步是改變體質，降低血液中胰島素及細胞內缺氧誘導因子，減少細胞癌變風險；第二步是定期觀察，由於尚未出現腫瘤，定期接受超音波檢查確認；第三步則是不做高階檢查，因為評估發病機率並不高。

經過九個月追蹤，今年九月超音波檢查時，竟發現胰臟頭出現六公分腫瘤。當時心情難以言喻，基因解碼竟驗證了，腫瘤居然在意想不到的地方出現，自己成為罕見案例。我調整生活型態後，僅幾次肩胛骨下方肌肉抽痛，其餘並沒有症狀，反覆思索，結論是「運氣真的不是很好」。

但這念頭並沒有停留太久，基於對疾病的瞭解，知道最好早期治療，我直接面對，轉向思考，我竟然有機會在自己身上驗證全基因檢驗與臨床檢驗結果。

就醫時，我沒有告訴醫師曾做過基因檢測。十月住院，主治醫師說我的胰臟與十二指腸附近有一顆直徑6.5公分的腫瘤，這比先前發現時還大了一些。影像檢查屬於多囊性腫瘤，讓醫師難以判斷，最後懷疑是黏液腫瘤、淋巴管瘤、胃腸基質瘤、間皮瘤等。

主治醫師的判斷，與當初評估基因突變可能出現的五種腫瘤類型，不謀而合。考量腫瘤位置，醫師推斷我的腫瘤屬於神經內分泌瘤或胃腸基質瘤，抽血檢驗後，認為神經內分泌瘤可能性最高，建議手術。

一般手術過程進行冰凍切片，腫瘤若惡性，擔心擴散，將會把手術範圍擴大些。但冰凍切片約需耗時30分鐘到一小時，等待期間主刀醫師什麼事不能做。由於已知答案，我在告訴主治醫師「免等了」。術後一周，病理報告出爐，果然如預期是神經內分泌瘤的副神經節瘤。

在這一趟罹病過程中，唯一超出預期的大概就是手術時間，原本預計兩到三小時內完成，卻因沾黏耗費了七到八小時，傷口也從原本的腹腔鏡打兩個小洞，變成開腹，肚子上有條「高速公路」。不過，術後的健康安排皆在計畫中，休息一周後開始上班。

從未想過自己真的長腫瘤，還是罕見的副神經節瘤，副神經節瘤發生機率卅萬分之一，目前已知與副神經節瘤相關的基因約有十個，SDHA是其中之一，SDHA突變導致副神經節瘤的機率僅有7％，根據文獻記載，全球僅100多例，其中兩成被診斷時已轉移。

我不是不怕，而是發現得早，而且對病情來龍去脈非常清楚，加上自身專業預測，所以不太擔心或害怕；如果今天突然發現得了這個疾病，難保自己不會陷入恐慌，甚至不知該如何面對一連串的檢查、診斷。

基因檢測與全球正在倡議的精準醫療連成一氣，對健康人而言，能協助規畫健康計畫，對於罹病者，協助精準用藥，甚至提醒家族有罹病風險。不過，如果不了解基因檢測，也不了解疾病，很容易因基因檢驗結果陷入焦慮與恐慌。了解基因檢測的目的與侷限，且接受專業解讀與諮詢，非常重要。

●神經內分泌瘤的副神經節瘤

副神經節瘤是神經內分泌瘤的一種，指神經內分泌瘤長在副神經節上，神經內分泌瘤長在不同部位，有不同名稱。

神經內分泌瘤每年約有一千名新增案例，常見的部位為胰臟、腸胃，蘋果公司創始人賈伯斯罹患的是胰臟的神經分泌瘤。

神經內分泌瘤是一種多變的疾病，在不同的部位有不同症狀，且因不同細胞病變產生不同的反應，以胰臟神經分泌瘤而言，若是α細胞病變，會分泌過多的升糖激素、若是β細胞病變，則會分泌過多胰島素，初期難以被診斷，

副神經節主要在脊椎附近，副神經節瘤常見位置則在頭頸部、腎上腺、腹腔，副神經節瘤通常沒有症狀。

●曾嶔元

年齡：65歲

出生地：桃園市

學歷：高雄醫學院醫學系、Mayo Graduate School博士

專長：分子醫學、基因檢測、病理學

興趣：看懸疑電影、鑽研預防醫學用之精準醫療

現職：

• 元鼎診所院長

• 社團法人台灣分子醫學會常務監事

經歷：

• 美國田納西大學醫學院前助理教授

• 輔仁大學醫學院前專任教授

• 國泰醫院病理暨檢驗醫學部主任

• 馬偕醫院病理科主任

• 食藥署醫材諮議委員會副召集人

• 食藥署醫材諮議委員會委員

• 保險犯罪防治中心諮詢委員

曾嶔元去年底透過全基因檢測得知自己帶有SDHA基因突變，追蹤9個月，竟真的在胰臟...
曾嶔元去年底透過全基因檢測得知自己帶有SDHA基因突變，追蹤9個月，竟真的在胰臟頭發現腫瘤。記者陳雨鑫／攝影
分享
曾嶔元去年底透過全基因檢測得知自己帶有SDHA基因突變，追蹤9個月，竟真的在胰臟...
曾嶔元去年底透過全基因檢測得知自己帶有SDHA基因突變，追蹤9個月，竟真的在胰臟頭發現腫瘤。記者陳雨鑫／攝影
分享

基因腫瘤醫師

延伸閱讀

男子罹患鼻腫瘤誤為青春痘 腫得像雞蛋般大才就...

蘋果員工新福利 免費基因檢測

大腸癌治療／台北榮總：每年約700例 九成用...

該怎麼選擇大腸癌治療方式？專家用一張圖表解析

大腸癌三期也別放棄！開腹、腹腔鏡誰優？醫師這...

大腸癌腫瘤最可能發生在這位置！醫師教你怎麼選...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

這不是謠言！「天眼」將增至19處交流道 最重罰6千

2019-12-19 19:24

飛航模式、2萬英呎才能用！飛機上5個用Wi-Fi的小秘密

2019-12-19 16:47

十大疫苗新聞 疫苗猶豫惹禍 歐洲四國失去麻疹根除資格

2019-12-19 15:43

史上第一次！台灣主辦2022年世界原住民族旅遊高峰會

2019-12-19 19:55

健保確定會給付SMA新藥 就等價錢談好

2019-12-19 19:50

背負醫訟仍盡心行醫 黃慧夫同事：他付出極大代價

2019-12-19 18:54

煤電10年增2成 專家：空汙罩全台

2019-12-19 18:30

十碼安心專線明走入歷史 1925取代上路

2019-12-19 18:02

勞動部諮詢會通過 台鐵乘務人員續用輪班間隔縮短

2019-12-19 17:35

5歲童平均3.44顆爛牙 調查：多數童刷牙平均1分鐘

2019-12-19 17:16

就算「吃草」尿酸降不了醫師：痛風靠藥物治療才能治本

2019-12-19 16:23

國道收費員自救會敗訴 勞動部年底前撥付最後補貼款

2019-12-19 15:39

郭助抗癌研究 母親冠名台大癌醫院

2019-12-19 15:34

台鐵選舉加班車 1月10日起4天加開87班

2019-12-19 15:27

保護未成年學習環境安寧 噪音超標加倍處罰

2019-12-19 15:23

日本街頭爆發「台灣症」？ 觀光局新廣告網友驚艷

2019-12-19 15:21

為考上大氣系失眠8年 陳泰然催生台灣天氣預報系統

2019-12-19 14:56

全台首張「愛臺灣博物館卡」！一卡逛遍9大博物館

2019-12-19 14:26

天文奇觀日偏食來了！26日全台遮蔽日面逾30%

2019-12-19 14:23

5星飯店食材逾期 業者：未供食用，已加強食安管理

2019-12-19 14:21

5星飯店食材逾期 圓山、晶華、日月行館等上榜

2019-12-19 14:20

防CAS肉品混充 業者：小吃、夜市也要標示

2019-12-19 14:18

愛台灣博物館卡 9館18園區隨你逛到飽

2019-12-19 14:16

國人常見眼疾如何預防及治療 蔡景耀說分明

2019-12-19 14:15

CAS國產雞肉 遭踢爆摻進口肉

2019-12-19 14:14

男子罹患鼻腫瘤誤為青春痘 腫得像雞蛋般大才就醫

2019-12-19 14:06

醫界警告：空汙將造成自殺率、犯罪率

2019-12-19 13:55

不易接受相左意見 與大腦機制有關

2019-12-19 13:54

頭獎中獎人贈紅包 彩券行捐出加碼回饋鄉里

2019-12-19 13:51

非和平分手卻收到「前女友」喜餅 專業網友揭真正用意

2019-12-19 13:40

補助失智症協會沒到位 郭台銘：手續較慢誤會一場

2019-12-19 13:33

跨年夜北捷42小時不收班 這3站看煙火最享受

2019-12-19 13:32

2月大男嬰唇色發黑急送醫 確診法洛氏四合症

2019-12-19 13:30

信用卡帳單滿滿一長串「好市多內湖店」 他笑：我要回想一下

2019-12-19 13:29

迎跨年人潮 台北捷連42小時不收班

2019-12-19 13:28

郭台銘給她冥誕禮 繫上先妻送的皮帶出席大樓冠名式

2019-12-19 13:16

都稱用CAS肉品 產業界：小吃、夜市混用進口肉也該標示

2019-12-19 13:05

暖暖威力彩6.6億元獨得幸運兒年輕女 她分享這樣買中的

2019-12-19 12:42

提高老人「吃」的尊嚴 官方指引化解食不下嚥的惡夢

2019-12-19 12:32
看更多

熱門文章

暖暖威力彩6.6億元獨得幸運兒年輕女 她分享這樣買中的

2019-12-19 12:42

如何去除衣服上火鍋「鍋味」？ 網授2招免洗去味

2019-12-19 11:15

郭台銘給她冥誕禮 繫上先妻送的皮帶出席大樓冠名式

2019-12-19 13:16

影響逾8千人 台鐵楊梅=北湖單線搶通 下午2時恢復雙線

2019-12-19 11:46

巨大倉鼠有如巨大塵蟎源？醫建議「蓋黑袋毆打」

2019-12-19 11:16

愈晚降雨機率愈高 氣象局說東北部留意較大雨勢

2019-12-19 09:01

年底前完成巴氏量表檢測 明年才能報12萬長照扣除額

2019-12-19 10:44

淡水耶誕燈飾特搜 超夢幻耶誕雪屋、光影隧道必拍

2019-12-19 00:29

過年上班薪水3倍他怨無法休假 網友羨慕：還嫌

2019-12-19 10:23

「拉麵不行加珍珠！」偽日媒報導「台灣症」吸睛5萬人

2019-12-19 12:02

台灣首發！星巴克限定版燙金「星座馬克杯」12/26開搶

2019-12-19 16:24

慘輸高捷和機捷！搭北捷忘帶錢包無「手機支付」他咬牙搭小黃

2019-12-18 20:59

台鐵楊梅到北湖段電力故障雙線不通 今晚6點恢復

2019-12-19 10:35

愛心過剩？2800公斤愛心捐髮躺倉庫 募款卻不足

2019-12-19 11:18

信用卡帳單滿滿一長串「好市多內湖店」 他笑：我要回想一下

2019-12-19 13:29

非和平分手卻收到「前女友」喜餅 專業網友揭真正用意

2019-12-19 13:40

飯店餐廳查獲逾期食材 國賓、晶華、圓山等上榜

2019-12-19 11:18

墾丁凱撒4人房2020元！48小時限時搶購 加碼抽高鐵票

2019-12-19 11:56

跨年夜北捷42小時不收班 這3站看煙火最享受

2019-12-19 13:32

每日星座運勢／水瓶接住丘比特之箭　事業旺勿衝動

2019-12-19 00:00

台鐵觀光列車「美學復興」 建築師：不能只是樣板作秀

2019-12-19 08:56

吳德榮：東北季風通過頻度高 今明僅北台灣有感變天

2019-12-19 07:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top