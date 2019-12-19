病理專家接受全基因檢測 追蹤九個月發現罕見腫瘤

病理專科醫師曾嶔元前一陣子接受全基因檢測，沒想到竟發現有極罕見SDHA基因突變；由於發病機率不高，他以為可以帶著SDHA基因缺陷平安度過一輩子，沒想到追蹤後，真的發現腫瘤，以下是他分享治療罕見腫瘤的過程：

癌症家族病史是長年以來的夢魘，而基因檢測是我專長領域，於是去年決定給自己一個禮物，接受全基因檢測。

總共檢驗2萬2675個基因，我很幸運，沒有遺傳到家族癌症相關的基因突變，如大腸癌、肺癌等；但不幸的是，我有一個極為罕見的SDHA基因突變，這基因突變與五種腫瘤關係密切，分別是腦下垂體瘤、腎細胞瘤、胃腸基質瘤以及屬於「神經分泌瘤」的嗜鉻細胞瘤、副神經節瘤。

腦海中馬上跑出一堆資訊，SDHA相當罕見，相關研究報告不多，但類似的突變基因，如SDHB、SDHD，發病機率皆不高，SDHB發病機率約20％、SDHD發病機率約45％。於是我推估，應該可以帶著SDHA基因缺陷度過一輩子。

但我知道，避免癌變得避開危險因子，我制定健康管理計畫，第一步是改變體質，降低血液中胰島素及細胞內缺氧誘導因子，減少細胞癌變風險；第二步是定期觀察，由於尚未出現腫瘤，定期接受超音波檢查確認；第三步則是不做高階檢查，因為評估發病機率並不高。

經過九個月追蹤，今年九月超音波檢查時，竟發現胰臟頭出現六公分腫瘤。當時心情難以言喻，基因解碼竟驗證了，腫瘤居然在意想不到的地方出現，自己成為罕見案例。我調整生活型態後，僅幾次肩胛骨下方肌肉抽痛，其餘並沒有症狀，反覆思索，結論是「運氣真的不是很好」。

但這念頭並沒有停留太久，基於對疾病的瞭解，知道最好早期治療，我直接面對，轉向思考，我竟然有機會在自己身上驗證全基因檢驗與臨床檢驗結果。

就醫時，我沒有告訴醫師曾做過基因檢測。十月住院，主治醫師說我的胰臟與十二指腸附近有一顆直徑6.5公分的腫瘤，這比先前發現時還大了一些。影像檢查屬於多囊性腫瘤，讓醫師難以判斷，最後懷疑是黏液腫瘤、淋巴管瘤、胃腸基質瘤、間皮瘤等。

主治醫師的判斷，與當初評估基因突變可能出現的五種腫瘤類型，不謀而合。考量腫瘤位置，醫師推斷我的腫瘤屬於神經內分泌瘤或胃腸基質瘤，抽血檢驗後，認為神經內分泌瘤可能性最高，建議手術。

一般手術過程進行冰凍切片，腫瘤若惡性，擔心擴散，將會把手術範圍擴大些。但冰凍切片約需耗時30分鐘到一小時，等待期間主刀醫師什麼事不能做。由於已知答案，我在告訴主治醫師「免等了」。術後一周，病理報告出爐，果然如預期是神經內分泌瘤的副神經節瘤。

在這一趟罹病過程中，唯一超出預期的大概就是手術時間，原本預計兩到三小時內完成，卻因沾黏耗費了七到八小時，傷口也從原本的腹腔鏡打兩個小洞，變成開腹，肚子上有條「高速公路」。不過，術後的健康安排皆在計畫中，休息一周後開始上班。

從未想過自己真的長腫瘤，還是罕見的副神經節瘤，副神經節瘤發生機率卅萬分之一，目前已知與副神經節瘤相關的基因約有十個，SDHA是其中之一，SDHA突變導致副神經節瘤的機率僅有7％，根據文獻記載，全球僅100多例，其中兩成被診斷時已轉移。

我不是不怕，而是發現得早，而且對病情來龍去脈非常清楚，加上自身專業預測，所以不太擔心或害怕；如果今天突然發現得了這個疾病，難保自己不會陷入恐慌，甚至不知該如何面對一連串的檢查、診斷。

基因檢測與全球正在倡議的精準醫療連成一氣，對健康人而言，能協助規畫健康計畫，對於罹病者，協助精準用藥，甚至提醒家族有罹病風險。不過，如果不了解基因檢測，也不了解疾病，很容易因基因檢驗結果陷入焦慮與恐慌。了解基因檢測的目的與侷限，且接受專業解讀與諮詢，非常重要。

●神經內分泌瘤的副神經節瘤

副神經節瘤是神經內分泌瘤的一種，指神經內分泌瘤長在副神經節上，神經內分泌瘤長在不同部位，有不同名稱。

神經內分泌瘤每年約有一千名新增案例，常見的部位為胰臟、腸胃，蘋果公司創始人賈伯斯罹患的是胰臟的神經分泌瘤。

神經內分泌瘤是一種多變的疾病，在不同的部位有不同症狀，且因不同細胞病變產生不同的反應，以胰臟神經分泌瘤而言，若是α細胞病變，會分泌過多的升糖激素、若是β細胞病變，則會分泌過多胰島素，初期難以被診斷，

副神經節主要在脊椎附近，副神經節瘤常見位置則在頭頸部、腎上腺、腹腔，副神經節瘤通常沒有症狀。