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史上第一次！台灣主辦2022年世界原住民族旅遊高峰會

2019-12-19 19:55聯合報 陳宛茜/ 即時報導

史上第一次！台灣取得2022年「世界原住民族旅遊高峰會」主辦權。原民會今天於圓山大飯店，與來自美國的世界原住民族旅遊聯盟主席班尼‧夏曼(Benny Sherman)，共同簽署合作備忘錄。

世界原住民旅遊聯盟於2012年3月成立，由6個各國原住民族旅遊組織(加拿大卑詩省原住民旅遊協會、西澳原住民旅遊業者委員會、原住民旅遊聯盟、紐西蘭毛利觀光局、薩米觀光、尼泊爾跨越喜馬拉雅環境與生存計畫)共同倡議下所創立，組織成立後宣布「拉拉奇亞宣言」，目的在於尋求借鑒和分享世界各國原住民族的智慧、價值觀和知識，滿足不同民族間以及人類與環境間平衡與和諧的需求。

聯盟自2018年起辦理「世界原住民族旅遊高峰會」，約30個國家參與，期盼藉由此一高峰會，與世界各國原住民族社群、旅遊業者、政府及非政府組織建立合作關係，展開原住民族旅遊政策研究、經驗分享、提供策略與諮詢。

在原民會的爭取下，世界原住民旅遊聯盟4月確認台灣取得主辦權，這也是高峰會首次在台灣舉辦。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，去年4月，原民會派團參加「世界原住民族旅遊高峰會」，11月開始積極籌備並參與申辦，同年12月成立工作小組，並在今年的1月將申辦相關文書送給WINTA審查，終於在4月接獲來信確認我國取得主辦權。

夷將表示，能夠在許多國家競爭激烈的情況下，脫穎而出獲得2022年「世界原住民族旅遊高峰會」主辦權，代表原民會對部落旅遊的重視及用心。他表示，期望透過2022年的高峰會，各國代表到台灣分享各國進行中的原住民族旅遊經驗，讓台灣正努力發展的原住民族旅遊政策得到支持與借鏡，也讓國際更認識台灣，讓台灣的原住民族被世界看見。

台灣取得2022年世界原住民族旅遊高峰會主辦權，雙方代表簽署合作備忘錄。圖/原民...
台灣取得2022年世界原住民族旅遊高峰會主辦權，雙方代表簽署合作備忘錄。圖/原民會提供
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