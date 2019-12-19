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香港反送中最年輕被告 12歲少年判決出爐

背負醫訟仍盡心行醫 黃慧夫同事：他付出極大代價

2019-12-19 18:54聯合報 記者邱宜君／即時報導

台大醫院整形外科醫師黃慧夫11年前在亞東醫院任職時發生醫療糾紛，一名少年術後自行轉院，最後截肢，黃慧夫被依照業務過失重傷害提起公訴，一度被判有罪定讞。去年聲請再審獲准，黃慧夫提出3份醫院鑑定報告，證明患者轉院後才發生問題，台灣高等法院今宣判無罪確定，為目前獲准再審的首件醫糾案。

黃慧夫本人低調不願受訪，他這些年的奮鬥和堅守崗位，令同事相當不捨。台大醫院整形外科主任戴浩志表示，醫糾訴訟不是醫病雙方的勝負之爭，雙方都有一定程度受苦，就他觀察，黃慧夫在這些年的纏訟中，心理和職業生涯都付出極大的代價，因為每兩、三個月就要開庭一次，除了得請自己的假，還被迫放棄許多出國長期進修的機會。

戴浩志曾經自動自發地以個人名義寫了一份鑑定報告，提供給司改會，希望能讓法官參考，甚至願意出庭作證，但因為不算正式鑑定報告，身份又是同事，所以建議都不被採納。「我問他要不要陪他去開庭，他也說有律師陪就好了。」

戴浩志說，黃慧夫個性嚴謹，就算心裡委屈，還是會盡力把事情做到最好，也很少抱怨，不想麻煩別人。即便有和解的機會，但對他仍以證明清白為目標。戴浩志認為，黃慧夫有過人的堅強和勇敢，才能等到這一天。

戴浩志表示，有訴訟在身，醫師面對病人的時候，會有種隱形的壓力，必須加倍努力去克服心裡的痛，才能繼續在這個崗位上撐下去，但黃慧夫仍然本於初衷去照顧每個病人。處理急診外傷個案時，為了觀察病人狀況到穩定，他常常待到半夜還不離開醫院。

「醫師不是神，對於病人就是盡力救治，不會故意傷害病人，」戴浩志說，當醫病之間產生爭議的時候，真的需要多溝通，現在醫院都有醫療糾紛關懷小組，希望透過主動關懷醫病雙方，建立溝通橋樑，或許就能多理解對方，不致於走上訴訟。

台大醫院醫師整形

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