親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

台股大跌逾百點 這幾檔逆勢飆上天價

香港反送中最年輕被告 12歲少年判決出爐

治痛風不能光靠飲食 有患者脊椎結石癱瘓

2019-12-19 18:29中央社 台北19日電

據統計，台灣成人每百人有3人痛風，40歲以下病人不少。醫師提醒，民眾對痛風治療有迷思，以為發作再止痛或光靠控制飲食治療，但痛風可能致身體器官結石，甚至有人因此癱瘓。

中華民國風濕病醫學會今天舉行衛教記者會，推出由藝人邰智源主演的痛風衛教影片，點出民眾對痛風迷思，包含以為只要控制飲食就不會痛風、發作再吃止痛藥就好等錯誤觀念。

風濕病醫學會理事長蔡文展下午在記者會表示，台灣成人的痛風盛行率不低，統計發現，約每百人就有3人有痛風問題，尤其40歲以下病人不在少數，也有17、18歲就痛風發作的個案。痛風並不是單純「關節痛」的問題，若缺乏治療，還會引起其他器官疾病，如心血管、腎臟病變，甚至會引起勃起功能惡化因子，導致「不性福」。

林口長庚醫院風濕過敏免疫科主治醫師余光輝說，痛風是體內過多的尿酸沉澱堆積導致的疾病，如果沉積在關節，就會導致關節炎；沉積在腎臟，就會導致腎臟疾病。肥胖、高血壓、藥物影響、基因、飲食、糖尿病、高血脂、腎臟疾病等，都可能導致尿酸過高及痛風。

痛風發作時會造成患部紅腫熱痛，蔡文展說，痛風的取名相當傳神，有兩個特色，其一是痛風的痛非常的劇烈，患者可能會痛到坐立難安、不良於行，甚至是微風吹過都會刺痛；另一個意涵，痛風的痛「來去如風」，患者發作後會在24小時內痛到頂點，但就算不治療，3到7天內也會好。

只是，蔡文展說，約有15%人在首次痛風發作後，此生不會再發作；但有85%的人會再度發作，發作頻率和嚴重程度視尿酸高低而定。

余光輝表示，身體的尿酸過高是警訊，如果長期忽視，尿酸可能持續累積在關節，形成痛風石。痛風石可能出現在手指關節、耳朵、皮下、軟骨，嚴重會導致關節變形、侵蝕骨頭。台灣甚至有些病人的痛風石出現在脊椎，導致四肢癱瘓而就醫。

不過，蔡文展也坦言，有些病人很奇怪，一聽到罹患痛風，就只想用飲食或運動來改善，但這是錯誤觀念，飲食只能改善約2成的尿酸值，有些人整天吃東西像在吃草，結果尿酸只下降1mg/dL，幫助非常有限，還是得靠藥物治療才能真正控制。

蔡文展表示，多數痛風病人可能在發病後還會再度發作，需要長期服藥控制，但有些病人很可能自以為尿酸降了就不需再服藥，就可能再復發。也有一些民眾是無症狀的高尿酸者，因健檢被發現，目前台灣的治療指引是建議，尿酸超過10mg/dL就應進行治療。

余光輝表示，傳統治療高尿酸藥物可能有藥物過敏問題，造成患者的壓力，但新的藥物降低相關風險，且今年12月1日起，健保也有新的給付標準，患者只要按時服藥，就可降低尿酸值，且大幅減少痛風石面積。

蔡文展提醒，過去治療痛風石只能開刀拿掉，但這是不對的，因看到的結石只是冰山一角，不只出現在關節，也可能出現在體內器官。患者可依醫師建議接受藥物治療，也有助改善生活品質。

痛風患者

延伸閱讀

就算「吃草」尿酸降不了醫師：痛風靠藥物治療才...

僵直性脊椎炎男子完全折疊 彎曲20多年終於挺...

關節比氣象台還準！ 身體這3地方變天就容易...

37年未追蹤 60歲結石患者驚見輸尿管7顆「...

大龍蝦、牛排吃到飽！史上最強「痛風路跑」在彰...

絕佳蛋白質來源！營養師推大豆6大益處、破4大...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

十大疫苗新聞 疫苗猶豫惹禍 歐洲四國失去麻疹根除資格

2019-12-19 15:43

背負醫訟仍盡心行醫 黃慧夫同事：他付出極大代價

2019-12-19 18:54

煤電10年增2成 專家：空汙罩全台

2019-12-19 18:30

十碼安心專線明走入歷史 1925取代上路

2019-12-19 18:02

勞動部諮詢會通過 台鐵乘務人員續用輪班間隔縮短

2019-12-19 17:35

5歲童平均3.44顆爛牙 調查：多數童刷牙平均1分鐘

2019-12-19 17:16

就算「吃草」尿酸降不了醫師：痛風靠藥物治療才能治本

2019-12-19 16:23

國道收費員自救會敗訴 勞動部年底前撥付最後補貼款

2019-12-19 15:39

郭助抗癌研究 母親冠名台大癌醫院

2019-12-19 15:34

台鐵選舉加班車 1月10日起4天加開87班

2019-12-19 15:27

保護未成年學習環境安寧 噪音超標加倍處罰

2019-12-19 15:23

日本街頭爆發「台灣症」？ 觀光局新廣告網友驚艷

2019-12-19 15:21

為考上大氣系失眠8年 陳泰然催生台灣天氣預報系統

2019-12-19 14:56

全台首張「愛臺灣博物館卡」！一卡逛遍9大博物館

2019-12-19 14:26

天文奇觀日偏食來了！26日全台遮蔽日面逾30%

2019-12-19 14:23

5星飯店食材逾期 業者：未供食用，已加強食安管理

2019-12-19 14:21

5星飯店食材逾期 圓山、晶華、日月行館等上榜

2019-12-19 14:20

防CAS肉品混充 業者：小吃、夜市也要標示

2019-12-19 14:18

愛台灣博物館卡 9館18園區隨你逛到飽

2019-12-19 14:16

國人常見眼疾如何預防及治療 蔡景耀說分明

2019-12-19 14:15

CAS國產雞肉 遭踢爆摻進口肉

2019-12-19 14:14

男子罹患鼻腫瘤誤為青春痘 腫得像雞蛋般大才就醫

2019-12-19 14:06

醫界警告：空汙將造成自殺率、犯罪率

2019-12-19 13:55

不易接受相左意見 與大腦機制有關

2019-12-19 13:54

頭獎中獎人贈紅包 彩券行捐出加碼回饋鄉里

2019-12-19 13:51

非和平分手卻收到「前女友」喜餅 專業網友揭真正用意

2019-12-19 13:40

補助失智症協會沒到位 郭台銘：手續較慢誤會一場

2019-12-19 13:33

跨年夜北捷42小時不收班 這3站看煙火最享受

2019-12-19 13:32

2月大男嬰唇色發黑急送醫 確診法洛氏四合症

2019-12-19 13:30

信用卡帳單滿滿一長串「好市多內湖店」 他笑：我要回想一下

2019-12-19 13:29

迎跨年人潮 台北捷連42小時不收班

2019-12-19 13:28

郭台銘給她冥誕禮 繫上先妻送的皮帶出席大樓冠名式

2019-12-19 13:16

都稱用CAS肉品 產業界：小吃、夜市混用進口肉也該標示

2019-12-19 13:05

暖暖威力彩6.6億元獨得幸運兒年輕女 她分享這樣買中的

2019-12-19 12:42

提高老人「吃」的尊嚴 官方指引化解食不下嚥的惡夢

2019-12-19 12:32

跨年夜交管措施出爐！下周一因舞台搭建開始封閉車道

2019-12-19 12:08

國內研發一滴血快篩晶片 診斷急性腎衰竭可提前48小時

2019-12-19 12:06

迎接2020 墾丁凱撒推四人入住只要2020

2019-12-19 11:56

冬季進補 台北最強薑母鴨是「它」

2019-12-19 11:53
看更多

熱門文章

暖暖威力彩6.6億元獨得幸運兒年輕女 她分享這樣買中的

2019-12-19 12:42

如何去除衣服上火鍋「鍋味」？ 網授2招免洗去味

2019-12-19 11:15

郭台銘給她冥誕禮 繫上先妻送的皮帶出席大樓冠名式

2019-12-19 13:16

影響逾8千人 台鐵楊梅=北湖單線搶通 下午2時恢復雙線

2019-12-19 11:46

巨大倉鼠有如巨大塵蟎源？醫建議「蓋黑袋毆打」

2019-12-19 11:16

愈晚降雨機率愈高 氣象局說東北部留意較大雨勢

2019-12-19 09:01

淡水耶誕燈飾特搜 超夢幻耶誕雪屋、光影隧道必拍

2019-12-19 00:29

年底前完成巴氏量表檢測 明年才能報12萬長照扣除額

2019-12-19 10:44

過年上班薪水3倍他怨無法休假 網友羨慕：還嫌

2019-12-19 10:23

「拉麵不行加珍珠！」偽日媒報導「台灣症」吸睛5萬人

2019-12-19 12:02

慘輸高捷和機捷！搭北捷忘帶錢包無「手機支付」他咬牙搭小黃

2019-12-18 20:59

台鐵楊梅到北湖段電力故障雙線不通 今晚6點恢復

2019-12-19 10:35

信用卡帳單滿滿一長串「好市多內湖店」 他笑：我要回想一下

2019-12-19 13:29

非和平分手卻收到「前女友」喜餅 專業網友揭真正用意

2019-12-19 13:40

飯店餐廳查獲逾期食材 國賓、晶華、圓山等上榜

2019-12-19 11:18

愛心過剩？2800公斤愛心捐髮躺倉庫 募款卻不足

2019-12-19 11:18

台灣首發！星巴克限定版燙金「星座馬克杯」12/26開搶

2019-12-19 16:24

每日星座運勢／水瓶接住丘比特之箭　事業旺勿衝動

2019-12-19 00:00

墾丁凱撒4人房2020元！48小時限時搶購 加碼抽高鐵票

2019-12-19 11:56

台鐵觀光列車「美學復興」 建築師：不能只是樣板作秀

2019-12-19 08:56

吳德榮：東北季風通過頻度高 今明僅北台灣有感變天

2019-12-19 07:57

跨年夜北捷42小時不收班 這3站看煙火最享受

2019-12-19 13:32

95無鉛下周恐漲破29元 汽柴油估都再漲0.3元

2019-12-19 10:42

【生活趣聞】郭素甄／放心交出女兒的手

2019-12-19 06:00

送蛋撻、薏米水！添好運進駐桃機 吃港點也能看飛機

2019-12-18 23:40

地震震度新分級 5、6級分強弱 明年起實施

2019-12-19 00:01

妻與2同事遊墾丁丈夫覺得怪 網友直言：綠光罩頂

2019-12-19 16:54

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／我與蜜雪兒的距離

2019-12-19 06:00

髮型垮掉還是帥！C羅跳2公尺56暴力頭球七百萬粉絲搶讚

2019-12-19 15:41

全台北最美巷子 北投耶誕巷、福興耶誕公園浪漫過節

2019-12-19 12:37

國道收費員自救會敗訴 勞動部年底前撥付最後補貼款

2019-12-19 15:39

漢堡王昨天在PTT上美麗誤會 釣出總公司回應何時來台南

2019-12-19 12:37

類流感門診數漸增 北市有學校因流感7個班停課

2019-12-18 19:39

國產雞肉摻進口肉 業者被中止CAS標章合約

2019-12-19 10:35

蘇花改1月5日通車？「待核定」

2019-12-18 23:43

農業外展移工快來了 泰、菲先上路

2019-12-19 00:02

為考上大氣系失眠8年 陳泰然催生台灣天氣預報系統

2019-12-19 14:56

不用再只吃稀飯！鳳梨能讓肉變軟 菜冷凍3天不再咬不爛

2019-12-19 16:16

鼠年限定「HOLA米奇聯名商品」來囉！懶骨頭椅、悶燒罐、限量版春聯窗花超可愛

2019-12-19 11:35

不怕衣櫃包包發霉！迷你除濕機拯救冬季收納潮濕困擾

2019-12-19 11:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top