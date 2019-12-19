十碼安心專線明走入歷史 1925取代上路

2005年成立的十碼安心專線「0800-788-995」明天將走入歷史，明起改由「1925」取代原本十碼的安心專線，衛福部心口司表示，十碼的安心專線較為冗長，許多民眾撥打前常常會忘記，今年七月起1925同步成為安心專線，而明起舊的十碼安心專線將停止使用，但會有語音留言告知應撥打1925，不過語音提醒也只到明年三月，提醒民眾以後僅需記住四碼1925即可24小時獲得免付費心理諮詢服務。

衛福部心口司科長詹金月表示，安心專線從2005年設置以來，陪伴許多民眾度過心理低潮，也肩負自殺危機處理，聯繫警政單位進行緊急救援，為了方便民眾記憶，安心專線號碼從今年七月改為1925。

根據統計，安心專線在107年的服務量為7萬8108通，每個月平均有6500通，今年七月起增設四碼後，通話數每月平均有8000通，詹金月表示，今年雖然尚未過完，但估計今年到年底的通話量，將超過9萬通。

詹金月表示，目前仍有部分民眾會撥打十碼的安心專線，依照今年十一月分的帳單顯示，十碼的通話量占所有安心專線的通話量的15％，從明天起，十碼的安心專線雖然不在通行，但仍會有語音提醒民眾可改撥1925，語音提醒則在明年三月停止。

目前安心專線以生活適應的問題為大宗，其次依序為精神疾病、家庭問題、人際關係、焦慮憂鬱。而安心專線服務項目有心理諮詢、資源連結如線上評估自殺高危險者。

詹金月說，民眾若有任何心理諮商的需求，安心專線24小時都在，且完全免付費，盼能幫助民眾走出低潮或是困惑的幽谷。