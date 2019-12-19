煤電10年增2成 專家：空汙罩全台

針對民進黨能源政策引發空汙嚴重，國民黨邀集專家剖析利弊，左為台北市議員應曉薇。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 針對民進黨能源政策引發的嚴重空汙問題，國民黨19日邀集專家剖析利弊，前環保署長魏國彥表示，台中減煤，但南部興達、大林發電廠卻增煤，使雲嘉南高民眾受害更深，非核家園是民進黨執政最大包袱，只管廢核不管肺癌與排碳。恐讓氣候峰會口號「台灣能help」變成「台灣能hurt」了。

魏國彥強調，台中減煤，興達、大林增煤，火力發電量10年成長近2成。2017年與2018年新增650萬千瓦裝置容量。蔡政府宣稱，2018年火力發電比2017年少了~1%，其實是因為增加了核能發電1.5%，根本依靠核能，得了便宜還賣乖。

肥了高雄、瘦了台中

「肥了芭蕉（高雄），瘦了櫻桃（台中）。」也是韓國瑜國政顧問團環保與生態政策組召集人的魏國彥表示，民進黨政府只管廢核、不管肺癌，也不管排碳。在國際氣候峰會中，民進黨代表說「台灣能help（幫忙）」，其實是「台灣能hurt（造成傷害）」，燃煤發電增加110億度，燃煤增加5.5百萬公噸，化石能源發電站比增加~5%，火力發電增加碳排放約1,000萬公噸，造成台灣成為國際排碳大國。

「中部地區真的受不了了，太多人因為肺癌去世，太多人深受呼吸道疾病之苦。」蔡明忠醫師表示，盧秀燕市長曾說過，「即使會失去中央補助，中部的人也不要用肺來發電。」蔡強調，彰化縣的肺癌死亡率增加非常高，國家空汙防治做不好，造成PM2.5空汙問題。台灣追上WHO標準還要7年以上，為何空汙影響如此大，還要用燃煤？

戴口罩自救

「食安出問題，人可以不吃；空汙出問題，人可以不呼吸嗎？」台北市議員應曉薇表示，空汙問題比食安問題更可怕，台灣很丟臉，在全世界的指標是排碳大國，還敢到氣候峰會去耀武揚威。2018年明明有1,300億度的燃煤發電，應曉薇說，「真的要讓全民慢性燒炭自殺嗎？」現在蔡政府又端出了應急的減煤政策，只是臨時抱佛腳的騙選票。

「常見的問題之一是：拋棄式口罩可以戴多久？」國民黨文傳會副發言人洪于茜建議，民眾可選購活性碳口罩，或添購PM2.5防霾口罩，醫院場所建議每日更換，戴到呼吸有點困難建議要更換，口罩愈多層密合度愈差，防護效果反而不好。一般不建議日常配戴N95，因為空氣阻力有點高。防空汙口罩可選歐規FFP1和新是CNS15980口罩。

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