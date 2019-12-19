勞動部諮詢會通過 台鐵乘務人員續用輪班間隔縮短

台鐵乘務人員適用「勞基法」第34條第2項彈性例外，輪班間隔時間可縮短為8小時，因31日適用期限將到期，台鐵再申請繼續適用，勞動部今召開勞動基準諮詢會討論，最後決議讓台鐵再延長適用，預估影響2350名乘務人員。後續還需進行預告程序，再公告適用。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，台鐵企業工會認為乘務人員作業型態特殊，因此向資方提出延長適用輪班間隔縮短的需求，高達9成以上列車長也連署表達同意。今天出席與會的台鐵企工、全國火車駕駛產業工會、台鐵產工也都不反對。

黃維琛轉述，台鐵路線多、班次多，每組跑的路線都不同，工作起訖時間也不同，待在外站時間過長，反而不利調度，影響乘務人員休息時間，若班次輪班間隔低於11小時，乘務人員可以維持在家休息的機率較高，且目前1天輪班間隔低於11小時的班次約15%。

會議中有委員質疑此次申請範圍跟前次公布不一樣，多出新的職務？工會解釋，因乘務人員是整組編制，都在同一班次的列車上，所以一併納入適用；也有委員詢問增加人力是否能改善？台鐵說法則是雖然增加人力可改善排班緊湊，但異地隔夜的態樣，不會因為補人就不存在。

黃維琛指出，今天會議上，諮詢會委員大致都支持台鐵繼續適用縮短輪班間隔為8小時，該案後續將進行預告程序，送法規會審查後再公告，會盡快加速期程，盡量在春節前處理完畢。