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5歲童平均3.44顆爛牙 調查：多數童刷牙平均1分鐘

2019-12-19 17:16聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

根據韓國一份新研究，勤於刷牙不僅可以減少民眾看牙醫的次數，也可能避免心臟衰竭。 ...
根據韓國一份新研究，勤於刷牙不僅可以減少民眾看牙醫的次數，也可能避免心臟衰竭。 示意圖／ingimage
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根據衛福部公布的學齡前兒童口腔健康調查，五歲孩童的蛀牙顆數雖比往年下降，但平均仍有3.44顆爛牙，蛀牙率為六成五，整體學齡前兒童蛀牙率為四成八，學齡前兒童有四成口腔清潔不良，雖高達九成三有刷牙習慣，但每天僅刷一次約占三成、二次占四成九，每次刷牙時間以刷一分鐘為最多，會配合使用牙線者僅有一成五，從來不用牙線占三成七。

「台灣學童蛀牙率很高與錯誤的刷牙觀念有絕大的關係」台北醫學大學口腔學院院長鄭信忠說，該調查顯示，多數的兒童雖然都有刷牙的習慣，但每天刷牙的頻率以二次為主，其次為每天刷一次，八成五的兒童會在睡前刷牙、五成會在起床後刷牙，每次刷牙時間以一分鐘為最多，其次為二分鐘以內。

鄭信忠說，如果晚上有刷好牙，早上根本不用刷牙，起床、睡前刷牙這是完全錯誤觀念，應該為「飯後、睡前」刷牙，因此無論是一天刷一次或是二次，都是不對的頻率，無論是三餐或是點心後都應該要刷牙，而睡前有好好刷，起床後是最不需要刷牙的。

他說，早上刷完牙，馬上吃早餐，根本是沒有效果的刷牙方式，食物在牙縫內發酵，形成牙菌斑，增加蛀牙的風險，這也是我國兒童蛀牙率一直居高不下的原因。調查也顯示，我國兒童不喝含糖飲的比例高，四成九的學齡前兒童很少或是不喝含糖飲，但嗜吃零食的比例高，每天至少吃一到二次零食的兒童有三成九，位居第二的頻率為每周二到三次，占二成六。

鄭信忠說，無論是喝含糖飲或是吃甜食，都應在食用後刷牙，零食多數於碳水化合物，與口水相結合後，容易附著在牙齒上，進而形成牙菌斑，就容易造成蛀牙，他呼籲，兒童刷牙家長應協助幫忙，刷好刷滿，且養成飯後刷牙的習慣，不要隨便刷兩下就算是有刷，一樣會增加蛀牙機率。

衛福部心口司簡任技正陳少卿表示，近年積極推動兒童牙齒保健措施，包含每周使用含氟漱口水、定期牙齒塗氟、定期臼齒窩溝封填、食鹽加氟政策等，像是兒童牙齒塗氟使用人次從過去的22萬人次到去年已上升至120萬人次，國小學童含氟漱口水防齲計畫涵蓋率幾近100%，成果也顯示在蛀牙率下降的數字上。

陳少卿說，口腔預防保健成效的評估，需長期的公衛政策介入並持續地收集資料分析，並與該區域的社會經濟文化、教育水平以及醫療資源高度相關，目前也在研擬並宣導兒童牙齒塗氟保健服務社區巡迴服務的標準作業程序，以提升外展塗氟之品質與成效。

蛀牙牙齒

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