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飛航模式、2萬英呎才能用！飛機上5個用Wi-Fi的小秘密

2019-12-19 16:47聯合報 記者魏妤庭／即時報導

過去搭飛機，廣播總告知要為了飛行安全，需關閉電子設備或開啟飛航模式，但近來星宇航空打出全機可上Wi-Fi，也讓許多民眾注意到，原來飛機上可用Wi-Fi，進而好奇Wi-Fi怎麼運作？本報整理出5個飛機上Wi-Fi的小秘密，下次民眾搭機可以留意。

1.機上Wi-Fi靠衛星

近來，最熱門的話題莫過於星宇航空，機上服務打出全機可用Wi-Fi，也讓不少民眾注意到飛機上上網問題。其實，近年來有愈來愈多航空公司提供機上Wi-Fi，華航、長榮也早就針對部分艙等提供Wi-Fi服務。不過，許多人都知道，地面上的Wi-Fi靠的是基地台及地下網路設施而來，那在天空中的Wi-Fi又是怎麼來的呢？

根據長榮航空的機上Wi-Fi介紹，機上Wi-Fi主要是透過飛機頂端的天線，與距離地球36,000公里遠的衛星同步連線，再經由衛星訊號，將郵件、訊息等傳到衛星地面站，之後再利用地面網路發送出去。不過，若是在衛星訊號未涵蓋區域，像是極區，或是不准使用衛星Wi-Fi的地區如中國大陸、香港等，網路也無法使用。

2.共用頻寬網速偏慢

由於是透過衛星發送訊息，過程「長途跋涉」，因此若有在飛機上使用網路的人，就會發現有時候網路有延遲現象，就是因為機上Wi-Fi的頻寬及穩定度不及地面網路。此外，因為在同架飛機上共用頻寬，所以當愈多人使用，網路速度就愈慢。

3.飛到規定高度才能用

通常上飛機後，不能立刻使用機上Wi-Fi，而是會等到飛機起飛後，到規定高度之後，才可以使用，一般來說，都是訂定在高空2萬英呎才能使用。

4.開啟飛航模式

若要使用飛機上的Wi-Fi服務，不論是手機、平板等電子設備，都必須設定在飛航模式下，並關閉通訊功能才可以使用。

5.禁用VOIP與視訊服務

原則上大多數航空公司無法提供VOIP，也就是網路語音與視訊電話服務。除了以保持客艙安寧外，由於飛機上Wi-Fi頻寬有限，為了避免占用大量頻寬，機上禁止使用網際網路串流視訊服務。

飛機上使用Wi-Fi愈來愈便利。圖／摘自長榮航空官網
飛機上使用Wi-Fi愈來愈便利。圖／摘自長榮航空官網
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華航近年來也在機上推出飛機WiFi方案。圖／華航提供
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近來話題不斷的星宇航空，打出全機可用Wi-Fi。圖／星宇航空提供
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長榮香港

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