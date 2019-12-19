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就算「吃草」尿酸降不了醫師：痛風靠藥物治療才能治本

2019-12-19 16:23聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

別再以為痛風靠飲食控制可以改善，坊間甚至流傳喝梅子汁可以改善痛風。但醫師表示，多數痛風患者對於痛風治療有錯誤迷思，其實飲食控制只能影響20%的尿酸值，僅能作為輔助治療，最好的方式還是吃藥改善。

中華民國風濕病醫學會理事長蔡文展表示，痛風是一種極度疼痛的關節炎，因為痛的時候來去如風而得名。痛風是因為體內過多的尿酸而造成，晚期更會形成痛風石，就像水中太多鹽巴無法溶解而結晶。

尿酸過高若沉積在關節腔內，則造成關節腫脹和變形，但痛風石結節不一定發生在關節，也可能堆積在耳朵、皮下、脊椎關節，或是腎臟等，因此不只會導致急性關節炎，也可能造成勃起功能障礙、腎功能損傷，甚至因痛風石推積在脊椎而造成癱瘓。

但是蔡文展表示，常有患者詢問「該如何吃」可以改善痛風。他直言，尿酸過高80％是因為身體代謝便自行生成，只有20％是來自飲食，因此就算病人「都只吃草」，尿酸下降的效果有限，最好還是吃藥長期控制血中尿酸濃度。

林口長庚風濕過敏免疫科主治醫師余光輝則表示，血液中尿酸值超過7.0 mg/dL就算高尿酸，但尿酸過高不一定會有痛風症狀，稱為無症狀高尿酸血症；若是任由尿酸繼續飆高，則可能堆積結晶成痛風石，造成痛風發作。

余光輝說，痛風的治療可分為急性止痛期和慢性控制期。急性期以抑制發炎、減少疼痛為治療目標，慢性控制期則以降低血中尿酸濃度為目標。他表示，降尿酸藥物主要分為兩種，一為促進尿酸排出、一為抑制尿酸合成的藥物。對尚未產生痛風石的痛風病人，血中尿酸濃度需降至6.0 mg/dL以下，已產生痛風石的患者則必須降至5.0 mg/dL以下，才能順利讓結晶溶解並排出。

蔡文展表示，服藥控制血中尿酸濃度才是痛風的治本方式，且過去痛風石需開刀取出，現行也可透過降尿酸藥物減少痛風石體積。另外，尿酸偏高的人主要是因為排泄量太少，因此日常生活中多喝水、多排尿則是最好的預防方式。

風濕病醫學會理事長蔡文展（左）與醫師余光輝皆表示，服藥控制血中尿酸濃度才是痛風的...
風濕病醫學會理事長蔡文展（左）與醫師余光輝皆表示，服藥控制血中尿酸濃度才是痛風的治本方式。記者楊雅棠／攝影
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痛風患者

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