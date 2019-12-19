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十大疫苗新聞 疫苗猶豫惹禍 歐洲四國失去麻疹根除資格

2019-12-19 15:43聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

拒打疫苗不是一個人的事，而是足以影響全世界疫情的大事件，台灣疫苗推動協會今公布2019年度最具影響力的十大疫苗新聞，同列第一的議題之一，就是各國因疫苗猶豫造成全球麻疹大流行，甚至使歐洲四國麻疹根除資格遭取消。

2019年度最具影響力的十大疫苗新聞，流感疫苗囊括四大議題，以流感疫苗升級四價奪第一、第三名為世界衛生組織延遲公布選株，及第四名、第六名的公費流感分批接種與貨量供應及全球流感疫苗供或延後。另外，麻疹也是今年熱門話題之一，與公費疫苗升級並列第一。

過去一度出現接種麻疹疫苗會出現自閉症的造假研究，使歐美國家人心慌慌不敢接種，即使即時澄清，但至今仍留下許多網路謠言在英語世界流傳，接種率都非常低靡，其中台灣鄰近的菲律賓就是深受其害的國家之一，日本也出現10年同期最高麻疹病例數。

今年甚至出現歐美國家遭取消麻疹根除國認證，據規定，該國麻疹疫情持續一年未脫離流行期就會被取消資格，英國、捷克、希臘、阿爾巴尼亞都因麻疹大流行，失去麻疹根除國認證，甚至連美國也差點被取消資格，所幸在延燒11個月之際，疫情出現反轉。

疾管署副署長羅一鈞表示，全球發生麻疹大流行，台灣也受到波及，創下十年同期最高紀錄，我國今年截至目前累計136例麻疹病例，其中54例為境外移入病例，感染國家以越南、泰國及菲律賓為多；國內感染共82例，其中包含4起醫院群聚。

台灣疫苗推動協會理事長、台大醫院兒童感染科主治醫師李秉穎表示，雖我國幼兒麻疹疫苗接種率皆可高達九成五以上，但多數成人體內抗體消退，當前往流行國家易感染麻疹回國，造成國內零星疫情。期望再提高航空員及醫護人員感染高風險族群疫苗接種率，增加國人保護力。

羅一鈞也提及，今年提供超過20萬劑自費麻疹疫苗，比去年增加27％，顯示國人接種需求提高，麻疹好發於春天，明年上半年將供應15萬劑自費疫苗，足以供感染高風險者自費接種，籲1981年後出生的成人前往麻疹流行地區前，可先至旅遊門診評估是否接種。

2019年度最具影響力的十大疫苗新聞，流感疫苗囊括四大議題，以流感疫苗升級四價奪...
2019年度最具影響力的十大疫苗新聞，流感疫苗囊括四大議題，以流感疫苗升級四價奪第一，另外，麻疹也是今年熱門話題之一，與公費疫苗升級並列第一。記者陳婕翎／攝影
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流感疫苗麻疹疫情

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