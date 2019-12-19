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國道收費員自救會敗訴 勞動部年底前撥付最後補貼款

2019-12-19 15:39聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

因不滿政府專案補貼金額未依「會商結論」完全履行，國道收費員自救會提起行政訴訟，台北高等行政法院今宣判自救會敗訴，駁回國

國道收費員自救會成員抗爭長達5年仍未止息，11月2日多人齊聚交通部外，舉著標語、...
國道收費員自救會成員抗爭長達5年仍未止息，11月2日多人齊聚交通部外，舉著標語、高呼口號表示，無論哪一黨執政，只要收費員年資補償問題不解決，抗爭就會繼續下去。圖／中央社
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道收費員自救會訴請行政院及勞動部給付其主張的金額及對象，還可上訴。對此，勞動部表示，除勞動部在2017年撥付遭大量解僱國道收費員2.6億元外，將於年底前儘速撥付最後補貼費用2.8億元。

勞動部表示，政府在2016年8月16日邀請自救會代表及勞工團體會談，朝專案補貼方向協助面臨生活困境的收費員，為執行補貼專案，除訂定補貼要點，透過企業及政府捐助6億元作為補貼經費來源，並成立補貼審議小組，確保以公平、合理及合法方式審查補貼費用。

勞動部說明，為執行補貼專案作業，除召開3次審查會議，2017年4月前分2次撥付包括自救會會員在內等940名收費員，共計2.6億餘元，同年8月原規劃撥付最後階段共計2.8億餘元補貼款時，自救會因不同意審議的補貼額度及對象而提起行政訴訟，為尊重法院審理，勞動部因而暫停撥付最後階段補貼費用。

因台北高等行政法院於今天宣判出爐，勞動部後續將依2017年審查結果撥付最後2.8億元補貼款，落實照扶收費員生活的目的。

勞動部自救會國道收費員

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