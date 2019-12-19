郭助抗癌研究 母親冠名台大癌醫院

郭台銘銜其母親初永真及妻子曾馨瑩出席19日台大癌醫中心冠名典禮。（photo by 施凱文/台灣醒報） 分享 facebook 鴻海董事長郭台銘19日以合身西裝搭配酒紅色領帶，與著深藍色洋裝的妻子曾馨瑩共同出席台大癌醫院永真健康醫療大樓冠名揭幕典禮，包括台大校長管中閔、郭台銘母親初永真都親臨現場致賀。郭台銘幽默表示：「管校長打電話邀請冠名，我以為是經費不夠他才打來。」讓現場眾人一陣大笑。

癌症研究源起

「癌醫初始，百年薪傳。」創辦永齡健康基金會的郭台銘表示，因先妻林淑如及親弟弟郭台成皆因癌症過世，誕生癌症的早期診斷與預防的想法，未來10年將協助研究癌症臨床基因，以「華人抗癌聯合行動」呼籲各界響應，及提升大眾對癌症的重視。

管中閔則指出，如果沒有郭台銘的贊助，計畫不會如此順利快速成立，因此要求其冠名以示感謝，郭台銘則打趣回：「大半夜接到管校長的電話，還以為經費不夠他才打來。」表示自己本不願冠名，但在管中閔的請求下，才說服母親借出名字，他也在台上感謝：「沒有媽媽當初的10萬塊，就沒有今天的我。」

讓癌症變不可怕

為響應「新醫療百年工程」，郭台銘表示，要匯聚全球各國跨領域菁英，及產業、學術界、研發人才與創新力量，挑戰在百年內解決人類於癌症、傳染病、慢性病及老化的威脅。他說：「希望乳癌、白血症及各式的癌症未來不單能治療，甚至可以預防，變成慢性病。」

台大癌醫中心醫院於2018年12月19日落成，為全國規模最大的專門抗癌醫院，郭台銘以200億捐款資助其建立，計畫在2021年開始光子治療服務，2022年提供質子治療服務。郭台銘表示，於亡妻過世的日子裡揭幕及冠名都讓他使命感倍增。

【更多精采內容，詳見 】