為考上大氣系失眠8年 陳泰然催生台灣天氣預報系統

國人現在每天看的天氣即時預報，最初由台灣大學大氣系終身特聘教授陳泰然催生。科技部臉書粉絲專頁今天發文介紹陳泰然學生時期不為人知的故事，說到他當年為考上大氣系，因苦讀而連續失眠八年，找遍西醫、中醫都治不好，直到赴美留學才不藥而癒。

陳泰然已從台大退休，科技部說，他以梅雨和颱風研究揚名國際，也曾被天下雜誌選為400年來對台灣最有影響的200人之一。

陳泰然出生在農家，1963年就讀高中三年級時，葛樂禮颱風襲台，因氣象預報失準，造成嚴重的生命財產損失，甚至讓台灣省氣象所所長遭到法辦。陳泰然對那場天災感受特別深，立定研究氣象的志業。

陳泰然取得博士學位，返台任教六年後，1981年桃竹苗地區的「五二八水災」，再次因為預報不及，造成巨額農損。當時行政院長孫運璿指示氣象局做預報系統，促成1983年「台灣地區中尺度實驗大型計畫」成立，陳泰然接下計畫主持人。

科技部說，在人力、設備和經費都不足的劣勢下，陳泰然數度到美國爭取資源和協助。前後邀請美國十所大學、三個政府研究單位與國內15所學術與作業單位，參與人數超過千人。並說服美國大氣海洋總署、大氣研究中心和國家科學基金會支援儀器，讓研究可以從空中、地面和海洋三方面同時進行。