全台首張「愛臺灣博物館卡」！一卡逛遍9大博物館

國立故宮博物院聯合9大人氣博物館推出「愛臺灣博物館卡」，以「喜歡再喜歡，眼界無限寬」為卡片設計精神，鼓勵民眾在出遊時將博物館納入行程，讓逛博物館成為台灣人日常生活一環。持卡除可無限次數免費暢遊「9大核心博物館共18個園區」，還可享有「10大聯盟博物館」購票5折起，以及林務局森林遊樂區購票65折起等多項優惠。

另為讓更多民眾了解故宮南院之美，「愛臺灣博物館卡官網」結合商圈與遊程優惠，針對故宮南院特別推出5條經典人氣行程，結合鄰近檜意森活村及阿里山森林遊樂區，示範納入博物館的精彩遊程規劃。另推出與「國立海洋科技博物館」配合的「夜宿海科館X愛臺灣博物館卡」的獨家限量套組，未來將陸續推出與朱銘美術館、圓山大飯店、野柳地質公園合作的多項卡友限量報名活動。

「愛臺灣博物館卡」首波推出「國人限定版」，分為「一般卡」及「兒少卡」，依效期又可分為「年卡」及「季卡」。「一般年卡」。年卡首次購買售價為650元，「兒少年卡」售價為450元，憑卡可365天無限暢遊「核心博物館」；一般季卡400元、兒少季卡300元。109/1/1起可至7-ELEVEN指定門市購買，各博物館購卡點也同步開賣，卡片於109/1/1後可開始使用。

●優惠說明

一、9大核心博物館(免費暢遊)：國立故宮博物院(北院、南院)、國立海洋科技博物館、國立臺灣博物館、國立臺灣科學教育館、國立自然科學博物館(本館、921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區、鳳凰谷鳥園生態園區)、奇美博物館、國立臺灣歷史博物館、國立科學工藝博物館、國立臺灣史前文化博物館(康樂本館、卑南遺址公園、南科分館)。

二、10大聯盟博物館(購票優惠)：朱銘美術館、袖珍博物館、順益台灣原住民博物館、中台世界博物館、臺南市美術館、高雄市立美術館、金馬賓館當代美術館、國立海洋生物博物館、宜蘭縣立蘭陽博物館、宜蘭傳藝中心。