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天文奇觀日偏食來了！26日全台遮蔽日面逾30%

2019-12-19 14:23聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

天文奇觀「日偏食」來了！台北市天文館（https://pse.is/NNTH4）表示，12月26日下午12:33起，全國將可陸續看見日偏食，且因太陽直徑超過40%被月球遮蔽，全台可見遮蔽日面都在30%以上，屏東可見到近40%太陽表面黯然無光。

天文館指出，各地因地理位置不同，發生時間也略有差異，以台北市為例，日食開始於12:44（初虧），14:14太陽被遮蔽最多（食甚），15:32日食結束（復圓），全程歷時約3小時。

此外，各地所見食分均達0.4以上，也就是太陽直徑超過40%被月球遮蔽，而且越往南食分越大，北市最大食分為0.44，相當於32.95%的日面被遮蔽；屏東則達0.50，相當於39.7%的太陽表面都將黯然無光。

天文館提醒民眾，日食或一般太陽的觀測須注意安全，絕不可在毫無任何保護裝置之下，用肉眼直視太陽，因為可能會造成眼睛的永久損傷，必須使用適當減光設備，如日食專用墨鏡，以針孔投影法間接觀賞，且即使用日食專用眼鏡觀看，時間也不宜過長。

台北天文館當日10時至16時將開放觀測室望遠鏡及戶外太陽投影屏供來館民眾觀賞日偏食，並致贈簡易日食觀測器；此外，天文館還將進行線上直播，提供大家最安全、最便利的日食觀賞方式。

另，本次日食，東西橫跨經度約60度至90度，西望中亞、東眺西太平洋、南達澳洲、北抵俄羅斯，整個亞洲幾乎都在可見食的範圍；台灣則位於偏食帶上，全台可見遮蔽日面在30%以上。

這次日偏食也是明年夏至（109年6月21日）日環食的前奏曲，屆時全國各地將出現日面被遮蔽高達90%以上的日偏食，其中雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東及澎湖、金門部分地區，還將出現極為罕見的日環食景象，天文館明年陸續舉辦多項研習及各類活動，響應這場難得的天文盛事。

天文奇觀「日偏食」來了。圖／台北市立天文館提供
天文奇觀「日偏食」來了。圖／台北市立天文館提供
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全台各地日偏食預報。圖／台北市立天文館提供
全台各地日偏食預報。圖／台北市立天文館提供
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全台各地日偏食預報。圖／台北市立天文館提供
全台各地日偏食預報。圖／台北市立天文館提供
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日食天文館北市

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