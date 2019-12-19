男子罹患鼻腫瘤誤為青春痘 腫得像雞蛋般大才就醫

一名67歲男性罹患鼻腫瘤，起初以為只是青春痘，但腫塊遲不消退，一年多前赴院確診為「Ｔ細胞淋巴癌」，但因病人本身在洗腎，身體較衰弱，故拒絕化療，自行先以草藥敷料處理，不料腫瘤逐漸變像雞蛋那麼大，不但壓迫到眼睛，還啃食掉左側鼻翼。直到腫瘤潰爛、滲血狀況愈來愈嚴重，醫師以「好神刀」放射治療一個月後，腫瘤全消。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主治醫師鍾娜娜表示，患者去年初因不明原因左側鼻翼出現一顆小腫瘤，太太細心協助挖除、清理傷口，認為「應該就和擠青春痘一樣」，不料腫瘤愈長愈大，赴醫診斷為Ｔ細胞淋巴癌。

為避免引來異樣眼光，患者平時戴著口罩不敢出門，漸漸封閉自己，直到傷口出血狀況日益嚴重，才在家人陪同下坐著輪椅就醫，貌似相當虛弱，且因巨大腫瘤嚴重壓迫臉部肌肉造成疼痛，開口講話時會非常不舒服，就醫時都由太太代為發言。

鍾娜娜檢查後告知家屬，患者的鼻腫瘤已7公分大，若再不處理，恐因壓迫眼睛有失明之虞，所幸腫瘤細胞尚未擴散到其他器官，越早治療，預後效果會越好。

她說，鼻淋巴癌在臨床上相當少見，症狀一開始很容易誤認為一般的皮膚小結節、疹子，並不會感到疼痛，接著腫瘤會發展成潰瘍、發炎、滲液，形狀有如火山口，若無積極處理，除了會破壞外鼻、影響外觀，更會進一步侵犯顏面器官及神經，造成功能上的破壞。