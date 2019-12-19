不易接受相左意見 與大腦機制有關

當他人與自己想法相同時，大腦評估與吸收他人想法的區域會會發生波動，但當他人想法不同時，大腦該處則不會有活動。(photo by rawpixel.com on PxHere) 分享 facebook 人們不易接受相左的意見！許多時候，人們很難接受自己原先不認同的想法，因此最新研究透過核子共振成像掃描，觀察受試者在比較自己與他人想法時的大腦活動。研究發現，當他人想法與受試者相同時，受試者大腦評估與吸收他人想法的區域會會發生波動，但當他人想法不同時，大腦該處則不會有活動。

大腦機制

根據《每日醫學新聞》報導，研究人員招募了42位參與者，將他們分成兩組，並讓他們看一些正在出售的房屋的照片，要他們判斷房屋的要價是否高於或低於研究人員訂出的價格。接著研究人員詢問參與者是否有意願投資那些房屋。

研究人員之後讓參與者兩兩一組接受核子共振成像掃描。螢幕上會顯示參與者自己對房屋做過的評估，以及身旁組員的評估，最後研究人員會要求參與者對於是否投資做出最終決定。結果發現，當受試者發現身旁組員與自己持相同意見，便較會受組員意見影響，但當組員投資意願與自己不同，受試者便不會受到組員影響。

研究人員透過核子共振成像掃描發現，受試者大腦中對他人意見進行評估與吸收的部位（前額葉皮質後內側），在發現組員與自己持相同意見時會有波動，但當組員持相反意見時無論如何都不會有反應。

確認偏誤影響大

根據《Medical Xpress》報導，研究人員表示，大腦這樣的機制易導致人們對錯誤想法過度執著。沙羅教授補充，人類在做決定時很常會參考他人給的資訊，而由於確認偏誤（選擇性地蒐集、回應有利細節），會讓他人的意見對個體行為造成很大的影響。

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