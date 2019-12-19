醫界警告：空汙將造成自殺率、犯罪率

蘇偉碩呼籲，政府必須積極立法，促使空汙減量！（photo by簡碧卿／台灣醒報） 分享 facebook 「關閉燃煤電廠，可減少精神患者就醫機會！」高雄榮民總醫院台南分院精神科主治醫師蘇偉碩19日在《空汙與暴力犯罪》記者會指出，有許多科學研究論文證實空汙對精神健康與社會安全的危害，他呼籲政府必須積極立法，趕快關閉燃煤電廠，促使空汙減量。

空汙成安全漏洞

蘇偉碩說，包括震驚社會鄭捷殺人事件、小燈泡遇害事件，甚至是近期剛發生的台南新化縱火殺人案，除了複雜的基因與社會心理因素外，長期、短期空汙影響，都有可能是引發暴力犯罪的風險因子，他直言政府如果不改善空汙，將會造成社會安全網的漏洞！

他表示，研究者蒐集台北市自殺數據與相關大氣條件、空汙與失業率，進行交叉分析，得知空氣汙染也會導致自殺的結論。空汙不僅損傷腦部認知功能，也會增加憂鬱症等精神疾病的發生率！實驗研究發現，空汙微粒與重金屬會沉積腦組織，造成神經發炎與神經中毒效應，損害胎兒、兒童和青少年的神經行為發展，恐造成自閉症在內的先天精神疾病。

空汙將造成自殺

美國研究發現，每增建一座燃煤電廠，每10萬人口中，就會增加1.96個自殺案例！2013年發表的美國北卡羅萊納州研究發現，該地區燃煤量的消長，亦可解釋25.8%的自殺率變化。丹麥研究顯果也顯示，兒童暴露於空汙環境，成年後罹患思覺失調症的機率提高148%，躁鬱症發生率增加29.4%，人格障礙增加162%，重度憂鬱症增加50.5%。

美國芝加哥大學與多個丹麥研究單位合作發表論文指出，空氣品質是躁鬱症發作的最強環境預測因子；空氣品質最差的地區，躁鬱症發作率可能高出29%；重度憂鬱症的發作率也可能高出6%！研究還發現，PM2.5濃度每增加10ug/m，暴力犯罪率就增加1.17%，臭氧濃度每增加10ppb，暴力犯罪就增加0.59%。

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