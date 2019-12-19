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郭台銘給她冥誕禮 繫上先妻送的皮帶出席大樓冠名式

2019-12-19 13:16聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

台大癌醫中心醫院落成啟用滿周年，今舉行永真健康醫療大樓冠名儀式。捐贈人永齡健康基金會創辦人郭台銘感性表示，今天是他先妻林淑如70歲冥誕，決定挑這天冠名揭牌，是給她的70歲禮物，盼她地下有知。

永齡健康基金會創辦人郭台銘（中）、郭老夫人初永真（前）與夫人曾馨瑩（左）上午前往...
永齡健康基金會創辦人郭台銘（中）、郭老夫人初永真（前）與夫人曾馨瑩（左）上午前往台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院參加「永真健康醫療大樓冠名暨肇建記揭幕」典禮，郭台銘致詞表示，期待把癌症變成慢性病。記者黃義書／攝影
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由郭台銘捐贈的台大癌醫中心，今正式將大樓以郭的母親初永真之名冠名。郭台銘一早親自推著坐輪椅的媽媽，和妻子曾馨瑩一同出席，台大校長管中閔與前校長李嗣涔、楊泮池、台大醫學院院長倪衍玄等人皆出席。

年事已高的郭老太太今天氣色甚佳，面對媒體鏡頭時，微笑招手示意。管中閔致詞時說，「很高興今天看到郭老太太親自到場，剛問了下郭董，才知老太太與我母親同歲，但不同的是郭老太太且身體硬朗，且一餐可以吃兩碗乾飯。」讓他感到佩服。

郭台銘致詞時先秀出身上繫的舊皮帶，他說，今天對他是既興奮且感傷的日子。他比較晚出門，因為在找一條「老皮帶」繫上，因為這是林淑如送的禮物。

郭說，「12月19日是先妻的70歲冥誕，去年的啟用與今日的冠名都同一天，都是送她的生日禮物，希望她地下有知。」郭台銘說，晚點就會上山陪她過，猶如這15年來一樣。

倪衍玄表示，台大癌醫啟用一年多來，營運逐漸到位，醫院是科技與人文結合的最佳表率，再次感謝郭台銘為台灣產學合作列下新典範。

台大癌醫院長鄭安理則表示，他10年前就跟郭董事長提出掛名建議，未被採納。他說，冠名意義非常重大，「我們這代很快就凋零，名字與精神卻會留下」。希望台大癌醫能不負掛名，如「永真」大樓般，對病人永遠真誠。

年事已高的郭老太太，今日在郭董與妻子曾馨瑩陪同下出席，氣色甚佳，面對媒體鏡頭時，...
年事已高的郭老太太，今日在郭董與妻子曾馨瑩陪同下出席，氣色甚佳，面對媒體鏡頭時，也能微笑招手示意。記者簡浩正／攝影
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台大癌醫中心醫院的永真健康醫療大樓冠名儀式上，永齡健康基金會創辦人郭台銘感性表示...
台大癌醫中心醫院的永真健康醫療大樓冠名儀式上，永齡健康基金會創辦人郭台銘感性表示，今天是他先妻林淑如70歲冥誕，決定挑這天冠名揭牌，是給她的70歲禮物，盼她地下有知。記者簡浩正／攝影
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台大郭台銘管中閔

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