非和平分手卻收到「前女友」喜餅 專業網友揭真正用意

收到喜餅是件開心的事，但若送的對象是「前女友」可就高興不起來了。一名網友在公司收到了一盒包裹，打開後發現竟是前女友送的喜餅，讓原po嚇得直呼「怕爆」，並詢問網友該如何處理。

一名網友在「批踢踢實業坊」女人版發文，他一早在公司收到了一份包裹，沒想到打開後竟是不歡而散的「前女友送的喜餅」，加上很久沒聯絡了，但卻知道原po上班的地址，讓他直呼「怕爆」，他也煩惱該如何處理這盒喜餅，吃掉、丟掉或者網友有其他的建議。

有網友紛紛表示，「跟你要紅包就吃了啊」、「回炸她喜帖」、「紅包上面寫喜餅不錯吃」、「吃啊，食物是無辜的」、「好吃就吃啊，難吃就丟給同事們吃」、「當然是吃掉呀，幹嘛浪費呢~哈哈，食物自投羅網哪有不吃的道理」、「是我就祝福她吧！畢竟都分開了」。

有網友在公司收到了前女友送的喜餅，嚇得直呼「怕爆」，並詢問網友該如何處理。圖取自PTT 分享 facebook 有眼尖的網友發現這盒喜餅價格不斐，「前女友很有sense，這家好吃」、「這盒是貴的耶」、「這家很有名耶」、「這家很好吃欸，她很會、很懂」、「最近剛好也收到這家，東西貴有他的道理在，真的不錯吃」。

有網友還分析，前女友會送原po喜餅是想炫耀自己過得很好的意思，「炫耀的意思，看來她很在意你呀」、「會寄給前任通常都是要炫耀過比你好」、「應該是要炫耀嫁的對象比你好這樣啦」、「他只是想告訴你，老娘要結婚了，哼」。

不過有網友則認為，可能只是想分享喜悅，「可能單純跟你分享結婚喜悅吧～是好是壞畢竟也相處一段時間」、「這是好的喜餅喔，撇開你身分，她對賓客很有誠意」。